جامعة الإمارات تنظم المؤتمر العالمي للجيوفيزياء الهندسية الشهر المقبل

العين (الاتحاد)

تنظم جامعة الإمارات العربية المتحدة الدورة السادسة للمؤتمر العالمي للجيوفيزياء الهندسية، تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وبالتعاون مع بلدية مدينة العين في الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر 2021. وقال الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات: «أكملت الجامعة استعداداتها لاستضافة هذا المؤتمر الهام الذي تمّ تصنيفه واحداً من أهم خمسة مؤتمرات عالمية في مجال الجيوفيزياء الهندسية على مدار السنوات الاثنتين والثلاثين الماضية، الأمر الذي يُبرز مكانة جامعة الإمارات باعتبارها مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة على المستوى المحلي، الإقليمي والعالمي». وأضاف: «يُشكّل هذا المؤتمر منصة هامّة تحتضن أكثر من 200 مختصٍّ في مجال الجيوفيزياء الهندسية من مُختلف دول العالم، إضافة إلى مُشاركة جمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين الأميركية كشريك علمي لمُناقشة آخر التحديات في هذا المجال. ونسعى عبر هذه المنصّة العالمية الرائدة إلى توثيق التعاون والشراكات مع البلدان الصديقة، بهدف دعم تبادل الخبرات والمعرفة والتعرّف على أفضل المُمارسات التكنولوجية الرائدة، وأحدث المشاريع البحثية في هذا المجال، خاصة فيما يتعلّق بإيجاد الحلول الناجعة لاستدامة كافة المشاريع الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والأثرية».

واختتم الدكتور مراد تصريحه بالقول: «يُسعدنا أن تُواكب مبادرات جامعة الإمارات كافة التطورات في الأنظمة التعليمية والبحثية والاحتياجات المستقبلية التي تخدم وتواكب رؤية القيادة الرشيدة في الوصول إلى بيئة مُستدامة عند حلول مئوية الإمارات 2071».