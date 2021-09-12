«حمدان التعليمية» تختتم برنامج المقيم المعتمد

دبي(الاتحاد)

عقدت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز حفل ختام الدورة الأولى من برنامج المقيم المعتمد لنموذج حمدان EFQM التعليمي الذي تنظمه المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة EFQM في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل مقيمين معتمدين دولياً لتقييم المدارس والمؤسسات التعليمية وفقاً للنموذج، ومساعدة المدارس والمؤسسات التعليمية لتطوير وتحسين أدائها من خلال توفير الملاحظات والتغذية الراجعة.

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «تضع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز تقديم تجربة تعليم رائدة عالمياً على رأس أولوياتها من خلال توفير الحلول المبتكرة التي تضمن استدامة المنظومة العلمية، وتضمن تقديم المدارس وكافة المؤسسات التعليمية لتجربة تعليم متميزة في كل الأوقات والظروف».

ويعكس هذا المشروع الرائد حرص مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على تطبيق أحدث النظم العالمية لتطوير مختلف المدارس والمؤسسات التعليمية في الإمارات وخارجها، وتمكينها من تقديم خدمات تعليمية مرموقة تواكب مختلف المتغيرات العالمية، وتعزز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات التعليمية، من خلال إيجاد حلول مبتكرة.

وفي الختام، توجّه الدكتور المهيري بالشكر والتقدير إلى جميع من أسهم في نجاح هذا البرنامج في دورته الأولى، وأخّص بالشكر المقيمين المتخرجين، مهنئاً إياهم بإنجازهم البرنامج، ومتمنياً لهم جميعاً التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.