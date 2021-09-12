وفد من «سكاي نيوز عربية» يزور «تريندز»

أبوظبي (الاتحاد)

قام وفد من قناة «سكاي نيوز عربية» في أبوظبي بزيارة إلى مقر «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، للتعرّف على إداراته المختلفة وأنشطته البحثية والتدريبية. ورحب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، بوفد القناة الذي يضم يوسف تسوري، مدير الأخبار في «سكاي نيوز عربية» وجمال الحربي مدير علاقات الأخبار بالقناة، واصطحبهما في جولة تعريفية على إدارات «تريندز». وناقش الدكتور محمد العلي مع الوفد طبيعة الأولويات البحثية والاستشارية والتدريبية التي يركز عليها «تريندز»، والخدمات التي يقدمها للجهات والهيئات المختلفة. وأشاد العلي بدور «سكاي نيوز عربية» على الساحة المحلية والعربية والعالمية وما تقدمه من تغطيات وبرامج شاملة للتطورات والأحداث رسخت مصداقيتها ومكانتها المتقدمة بين مثيلاتها من القنوات. وفي حلقة نقاشية مع باحثي وباحثات ومجلس شباب «مركز تريندز»، أشاد يوسف تسوري، بالمركز ودوره البحثي عالي المستوى. وقدم فهد المهري مدير إدارة الباروميتر، نبذة عن استطلاعات الرأي التي ينفذها «تريندز» ودورها في مساعدة صناع القرار والمسؤولين. وفي نهاية الزيارة، أهدى الدكتور محمد عبدالله العلي وفد«سكاي نيوز عربية» نسخاً من أحدث الإصدارات العلمية للمركز.