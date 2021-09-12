حمدان بن زايد: مستقبل مستدام للجميع صميم عملنا

هالة الخياط (أبوظبي)

قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي: «إذا نظرنا إلى الإنجازات التي حققتها هيئة البيئة بأبوظبي في عام 2020، سنجد أن عملنا استمر على خطى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أحد أهم رواد حماية البيئة في العالم، الذي مهد لنا الطريق للمضي قدماً واستكمال مسيرة سنوات طويلة من العمل الجاد، ووضع لنا الأسس وألهمنا بفكره ورؤاه للمحافظة على البيئة، ولضمان مستقبل مستدام للجميع - والذي هو صميم عملنا».

محمد البواردي

وأضاف سموه: «إنه وتماشياً مع التوجهات الحكومية والتطلعات طويلة المدى لقطاع البيئة بإمارة أبوظبي، وضعنا خلال عام 2020 استراتيجيتنا الخمسية الجديدة للفترة من 2021 - 2025، ليصبح لدينا الآن خريطة طريق أكثر تأثيراً لمستقبل البيئة في إمارة أبوظبي، الأمر الذي سيمكننا من أن نحافظ على ريادتنا في مجال حماية البيئة».

جاء ذلك في كلمة لسموه في مقدمة التقرير السنوي لهيئة البيئة في أبوظبي سلطت الضوء فيه على أهم إنجازاتها خلال عام 2020 في تقريرها السنوي. وركز التقرير- الذي صدر أمس بنسخة رقمية للعام الثاني على التوالي- على جهود «الهيئة» نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية لضمان مستقبل مستدام للجميع من خلال الحفاظ على التنوع البيولوجي، والتخفيف من آثار التغير المناخي، ورصد ومراقبة وجودة الهواء والمياه البحرية والتربة، والمحافظة على استدامة وصحة البيئة البرية والبحرية بالإمارة.

وفي كلمته التي جاءت في مقدمة التقرير، قال معالي محمد أحمد البواردي، نائب رئيس مجلس إدارة «الهيئة»: «نحن في هيئة البيئة بأبوظبي؛ بفضل توجهات القيادة، نتطلع دائماً إلى الأمام، ونقدر تاريخنا الذي تعلمنا منه كيف يمكننا التقدم في خطوتنا نحو المستقبل. ومع رؤية واضحة ثابتة للخمسين عاماً القادمة، نحن مستعدون جيداً لمواجهة أي تحديات قد نواجهها فيما يتعلق بحماية البيئة في إمارة أبوظبي مسلحين برؤيتنا وخبراتنا وطموحنا لتحقيق الاستدامة. كما نحرص على وضع الخطط الاستراتيجية لمواجهة هذه التحديات ولضمان تحقيق أهدافنا».

رزان المبارك

وأضاف معاليه: «لقد كان عام 2020 عاماً ناجحاً للغاية بالنسبة لنا جميعاً، فعلى الرغم من انتشار وباء (كوفيد - 19) وما خلفه ذلك من آثار على مختلف نواحي الحياة، إلا أن ذلك لم يعيق جهودنا وسعينا لوضع أبوظبي على الخريطة العالمية، وضمان أن تكون هيئة البيئة - أبوظبي من المؤسسات الرائدة في تحقيق التنمية المستدامة».

وقالت رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب، وعضو مجلس إدارة «الهيئة»: «عام 2020 كان عاماً لن ينساه أي منا على الإطلاق بسبب انتشار جائحة (كوفيد - 19)، التي أدت بلا شك إلى تغيير حياة الجميع في جميع أنحاء العالم. وبالرغم من ذلك شهدنا تحسناً ملحوظاً في البيئة بسبب التدابير الاحترازية التي وضعتها قيادتنا الرشيدة، وشمل هذا التحسن جودة الهواء وازدهار الحياة الفطرية في جميع أنحاء أبوظبي».

شيخة الظاهري

وأكدت أن «التحسن الحاصل سيحفزنا إلى الاستمرار في تحقيق أهداف الاستدامة التي وضعتها حكومة أبوظبي لمواكبة المفاهيم العالمية للتنمية المستدامة. ونقل خبراتنا إلى الجيل القادم، لتكون الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من معرفتهم ومساعيهم».

من جانبها، قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي: «يعود الفضل بالنجاح الذي تحققه هيئة البيئة - أبوظبي إلى توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة والرؤية الطموحة لحكومة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. فبفضل حكمة وقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استطاعت (الهيئة) أن تحقق إنجازات عملاقة، وتلعب دوراً رائداً في مجال المحافظة على البيئة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي».

وأضافت الظاهري: «كما كان للمتابعة الحثيثة والمستمرة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، الأثر الإيجابي في تطور (الهيئة) الذي استمر في عام 2020 من خلال تحقيق العديد من الإنجازات، وذلك على الرغم من التحديات التي شهدها العالم أجمع مع انتشار وباء (كورونا). فقد تمكنا من تجاوز كل العقبات، وتأكدنا من أن عملنا لم يتوقف أو يتباطأ».

في عام 2020، سجلت «الهيئة» تحسناً ملحوظاً في حالة المخزون السمكي لبعض أنواع الأسماك التجارية الرئيسية في مياه إمارة أبوظبي. كما تم اكشاف أنواع جديدة تضاف لأول مرة لقوائم العلم، وحققت إنجازات ملموسة في برامجنا لإعادة تأهيل الموائل الطبيعية وإعادة توطين العديد من الأنواع المهددة بالانقراض محلياً وعالمياً.

ويشار إلى أنه من أبرز الإنجازات التي حققتها (الهيئة) في عام 2020، اكتشاف نوعين جديدين من الحشرات أضيفتا إلى قوائم العلم ليصل بذلك عدد الأنواع الجديدة المسجلة في سجل اللافقاريات إلى 18 نوعاً، كما تم تسجيل 10 أنواع جديدة لدولة الإمارات. وتم كذلك تسجيل مشاهدات مؤكدة لثعلب روبل المراوغ في محمية برقا الصقور، فضلاً عن تسجيل أربع مشاهدات لثعلب بلانفورد على الجانب الغربي من جبل حفيت باستخدام كاميرات التصوير عن بعد. كذلك نجحت (الهيئة) لأول مرة في أسر طهر عربي في جبل حفيت، حيث تم تزويده بجهاز تتبع.

كما رصدت «الهيئة» شجرة سرح عمرها 100 عام في شرق العين في اكتشاف يعتبر جديداً لإمارة أبوظبي، بالإضافة إلى اكتشاف نوع نباتي جديد من نبات الحرمل حيث يعتبر اكتشافاً جديداً لدولة الإمارات.

ومن الإنجازات التي حققتها «الهيئة» في عام 2020 تطوير قرار بشأن تركيب عدادات على آبار المياه الجوفية، فضلاً عن تطوير نظاماً لتسجيل عدادات المياه الجوفية بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، حيث يركز مخطط التسجيل على أنظمة قياس المياه الجوفية غير المخصصة لأغراض الشرب. كما قامت «الهيئة» بتطوير خطة مراقبة المياه الجوفية، والتي استندت إلى ملاحظات 2019 والبيانات الأخرى التي طورتها خلال سنوات العمل البيئي حيث تم جمع البيانات من 665 بئراً، بالإضافة إلى إجراء 1800 زيارة لجمع بيانات مستوى المياه الجوفية وإجراء أعمال صيانة على 225 بئراً. كما وضعت «الهيئة» الإطار التنظيمي العام لتحسين جودة الهواء في إمارة أبوظبي من خلال تطوير تشريعات جودة الهواء.