«السلامة الغذائية» تكرم الموظفين المتميزين

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بحضور سعيد البحري سالم العامري مدير عام «الهيئة»، وعدد من قيادات وموظفي «الهيئة»، حفلاً افتراضياً لتكريم الموظفين المتميزين ضمن مبادرة «كفو» التي اعتمدتها «الهيئة» كمنظومة لتكريم أصحاب الإسهامات والمشاركات البارزة للارتقاء بجودة العمل. شمل التكريم هذا العام 506 موظفين من مختلف القطاعات، تقديراً لجهودهم المبذولة ودورهم الفاعل في تحقيق الأهداف التي تنشدها «الهيئة»، بينهم 471 موظفاً ضمن فئة تقديم الدعم الفني والإداري وتحقيق قيمة مضافة لـ«الهيئة»، بينما تم تكريم 11 موظفاً ضمن فئة المشاركين في إعداد الأدلة الارشادية مثل أطلس أمراض الإبل والدليل الإرشادي لمعاملات ما بعد الحصاد، بالإضافة إلى تكريم 21 موظفاً ضمن فئة المحاضرين الذين أسهموا في نقل المعرفة والخبرات، وأخيراً أصحاب المقترحات المبتكرة والبالغ عددهم 3 موظفين.

وقال حميد مبارك المزروعي مدير إدارة الموارد البشرية: يأتي هذا التكريم انطلاقاً من إيمان «الهيئة» بأهمية تقدير كل عمل مخلص وجهد متميز تم بذله في سبيل الارتقاء بمنظومة العمل، كما يعد هذا التكريم بمثابة شكر وتقدير وامتنان لكافة الموظفين الذين ساهموا في تقديم الدعم والخدمات المتميزة، وشاركوا في إنجاز المبادرات المختلفة، بالإضافة إلى المشاركة بمهاراتهم وخبراتهم في نقل المعرفة لزملائهم، والمساهمة في طرح الأفكار والمقترحات البناءة التي تصب في مصلحة العمل، وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ«الهيئة».