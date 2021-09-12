في جولة بالدراجة الهوائية.. محمد بن راشد يتفقد موقع «إكسبو»



أبوظبي (الاتحاد)

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجولة بالدراجة الهوائية في موقع «إكسبو 2020 دبي»، وسط ترقب عالمي لانطلاق الحدث الكبير في الأول من أكتوبر المقبل.

وتعمل أجنحة الدول المشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، حالياً على وضع اللمسات النهائية، استعداداً لاستقبال الزوار مع انطلاق الحدث، مع اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية، والإرشادات الخاصة بجائحة «كوفيد-19» كافة؛ بهدف توفير بيئة آمنة للجميع.

وبدأت الدول المشاركة تسريع وتيرة العمل داخل الأجنحة للانتهاء من التجهيزات الداخلية، وتجارب البرامج والمحتوى الذي ستقدمه طوال فترة المعرض، وتدريب فرق العمل، تمهيداً لإجراءات الاختبارات الختامية الرئيسية من قبل فريق «إكسبو» والجهات المختصة في النصف الثاني من الشهر الجاري.