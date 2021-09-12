مدير إدارة العلاقات الحكومية المحلية لـ «الاتحاد»: إكسبو قصة نجاح

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تلعب المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية، دوراً محورياً في نجاح «إكسبو 2020 دبي»، وباتت دبي على أتم الاستعداد لاستضافة العالم، مع اتباع كامل الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الجميع، بحسب سمية آل علي مدير إدارة العلاقات الحكومية المحلية لدى «إكسبو»، التي أوضحت أنه بفضل الدعم الذي تقدمه المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية والدول والمنظمات المشاركة، وبجهود جميع العاملين في الحدث العالمي، تم بناء موقع مميز وإعداد محتوى أكثر تميزاً يليق بالمكانة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت إلى أنه في الوقت الحالي تعمل الدول المشاركة على وضع اللمسات الأخيرة بهدف تمثيل ثقافاتها ورؤاها للمستقبل في هذا المحفل الدولي العريق، ونمضي معاً في تحقيق رؤيتنا لتجسيد شعار الحدث الدولي «تواصل العقول وصنع المستقبل»، لافتة إلى أنه بعد أسابيع سيجتمع العالم في هذا المكان لاستعراض ثقافات الإنسانية وأحدث إبداعاتها وأكثر ابتكاراتها فائدة للبشرية، وسوف يكون إكسبو دبي نافذة أمل وتفاؤل بغدٍ واعد لشعوب المنطقة والعالم. {

أشارت آل علي إلى أن أنظار العالم تتجه إلى انطلاق فعاليات «إكسبو 2020 دبي» في الأول من أكتوبر المقبل، باعتباره ضمن أوائل الأحداث الدولية الضخمة التي ستعقد في خضم الجائحة، كما سيكون فرصة مميزة لتبادل وجهات نظر جديدة ملهمة، والانخراط في حوار بناء، وتوسيع آفاق العمل المشترك بين الجميع.

وأضافت، أن جميع المشاركين وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها «الجائحة» على الجميع، يواصلون بكل تصميم، التزاماتهم بالمشاركة الفاعلة في «إكسبو 2020» بأجنحة مميزة ومضامين متفردة، انطلاقاً من تزايد أهميته الحيوية في هذه المرحلة بالذات التي تتطلب مزيداً من التعاون والتكاتف بين الدول والشعوب وتفعيل التواصل الإيجابي والمباشر بين الحكومات والشركات والأفراد لمشاركة الخبرات واكتشاف الفرص الواعدة وتفعيل الجهود المشتركة لتطوير حلول ناجعة لتحديات التي تواجه العالم وتكثيف التعاون لصياغة ملامح مستقبل أفضل للجميع.

التعافي العالمي

سمية آل علي، أضافت: سوف يكون «إكسبو 2020» منصة عالمية للتعبير عن الرغبة القوية لدى الدول والشركات والشعوب في عودة الحياة لطبيعتها واستئناف الأنشطة في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية والترفيهية كافة، وبالتالي سيكون «إكسبو دبي» محركاً رئيسياً لمسيرة التعافي العالمي خلال الفترة المقبلة، ويساهم في إنعاش الروابط والصلات الدولية. وأشارت إلى أن «إكسبو دبي» سيجمع أكثر من 200 مشارك من الدول والمنظمات متعددة الأطراف والشركات والمؤسسات التعليمية، وستتنوع أهداف المشاركات وتتكامل لتحقيق شعار الحدث تواصل والعقول وصنع المستقبل، فضلاً عن موضوعاته الفرعية الفرص والتنقل والاستدامة، ومن المرتقب أن يتعرف الزوار على تميز أجنحة الدول والجهات المشاركة وتنوعها من حيث المساحة أو التصميم أو برامج المحتوى، وهذا سيجسد طموح جميع المشاركين في تحقيق أكبر فائدة من المشاركة في هذا الحدث الدولي التاريخي، الذي يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

جمع العالم

قالت آل علي، إن « إكسبو 2020 دبي» سيكون النسخة الأكثر شمولاً وعالميةً على الإطلاق في تاريخ «إكسبو» الدولي، وهو ما يبرز قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على جمع العالم تحت سقف واحد، وفي مكان يضم أروع المباني الهندسية والمعمارية المذهلة، بهدف تعزيز القيم الإنسانية المشتركة، وخدمة المصالح الوطنية السلمية للدول، وتعزيز العمل التعاوني بين الشعوب والمنظمات والبلدان لإيجاد حلول عملية لكثير من التحديات التي يواجهها العالم في هذا العصر.

افتتاح مبهر

عن الافتتاح قالت سمية آل علي: يتضمن الحفل ، الذي يشكل تتويجاً لجهود ما يقرب من 10 سنوات من التخطيط والإعداد لـ«إكسبو 2020»، عروضاً مرئية مبهرة، وأخرى استعراضية عالمية المستوى، وسيقام في ساحة الوصل، التحفة المعمارية التي تشكل قلب «إكسبو» النابض والتي ستكون قبتها أكبر شاشة عرض بنطاق 360 درجة في العالم.

وأضافت: الحفل مستوحى من الشعار الرئيسي لـ«إكسبو 2020»: «تواصل العقول وصنع المستقبل» وموضوعاته الفرعية الثلاثة، ليدعو العالم للانضمام إلى رحلة الفرص المتاحة للبشرية، والارتقاء إلى أعلى مستويات التنقل، وسبر آفاق الاستدامة.

اقبال على التذاكر

حول مبيعات تذاكرإكسبو 2020 دبي، قالت آل علي: تشهد مبيعات تذاكر إكسبو 2020 إقبالاً متزايداً، وخاصة التذاكر الموسمية، مشيرة إلى أن الإقبال الكبير والمتواصل من سكان الإمارات ومن كافة أنحاء العالم، يجسد الفهم الواضح للزوار لأهمية وقيمة إكسبو 2020 دبي، فمرحباَ بالجميع على أرض الإمارات.

توزيع الأجنحة

وقالت آل علي: إنه لأول مرة، ستكون أجنحة الدول والمؤسسات موزعة وفقاً لاختياراتها من بين المواضيع والأنشطة والفعاليات التي يتم تنظيمها، وستعرض البلدان المشاركة والمنظمات والمؤسسات في أجنحتها محتوى وتجارب مرتبطة بهذه المواضيع والفعاليات، بالإضافة إلى عرض إنجازاتها وخططها للمستقبل.