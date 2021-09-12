آمنة الكتبي (دبي) أكمل رائدا الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء محمد الملا ونورا المطروشي تدريبات الغوص لمدة 6 أيام، للحصول على رخصة الغوص في المياه المفتوحة ورخصة الغوص المتقدم في المياه المفتوحة، وجرت التدرييات على عمق 30 متراً تحت الماء، استعداداً للالتحاق بزميليهما هزاع المنصوري وسلطان النيادي، في ديسمبر المقبل، لمواصلة التدريبات في وكالة الفضاء الأميركية «ناسا». ويشمل برنامج التدريبات تأهيل الملا والمطروشي، لإدارة مهام مختلفة في محطة الفضاء الدولية، والتدرب على مهمات السير الفضائي خارج المحطة، والبقاء لأوقات طويلة في المحطة الدولية، والتدرب على الأنظمة الرئيسية للمحطة، والتحكم في الروبوتات، والتدرب على الطيران بطائرات T-38، ومهارات اللغة الروسية، وتدريبات أخرى تشمل دورات النجاة على اليابسة والماء، وتمارين بدنية متنوعة. وكان الرائدان المطروشي والملا، باشرا التدريبات التحضيرية في مركز محمد بن راشد للفضاء نهاية أبريل الماضي، والتي تستمر نحو 9 ساعات يومياً، منها 3 ساعات لتعلم اللغة الروسية، و4 ساعات تدريب على الغوص، فضلاً عن تدريبات نظرية متنوعة، تشمل النجاة في مختلف الظروف والبيئات، وتحسين القدرة على التحمل، ودروس في الطيران. وينضم الرائدان الجديدان إلى رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، ليشكلوا معاً فريقاً رباعياً تحت مظلة برنامج الإمارات لرواد الفضاء، بما يدعم طموح الإمارات في مجال استكشاف الفضاء، وبما يخدم استراتيجية «مركز محمد بن راشد للفضاء» المبنية على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لمجال الفضاء والوصول بدولة الإمارات إلى مراكز متقدمة في هذا القطاع واستدامة برنامجه الوطني.