دبي (الاتحاد) تمكن قطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي من إحباط محاولة تهريب عدد 64 طائراً حياً من نوع «الصقر الحر»، وذلك لدى محاولة لإدخالها إلى أراضي الدولة عبر منفذ حتا الحدودي، مما يُعد مخالفاً لقانون تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وقانون الحجر البيطري، المعمول بهما في الدولة، حيث لا تحمل الشحنة المذكورة أية مستندات رسمية أو شهادات صحية، وذلك استناداً للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 والخاص باتفاقية تنظيم التجارة الدولية للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض «السايتس» التي انضمت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة العام 1990. وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه مفتش خلال مناوبة العمل بمركز جمارك حتا في شاحنة خضراوات، فقام بتفتيشها تفتيشاً دقيقاً بعد أن لاحظ علامات القلق على سائق الشاحنة ليجد عدداً من الصقور الحية من نوع «الصقر الحر»، تم إخفاؤها في مقدمة الشاحنة أسفل الخضراوات ظناً بعدم تمكن المفتش من الوصول إليها، كما تمت تغطيتها بأوراق من الخضراوات وبعض الألواح الخشبية، ويعرف الصقر الحر بمهارته في رياضة صيد الطيور، وبعد تحرير الضبطية تم تسليم الصقور إلى قسم «الحجر البيطري» التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة بمركز حتا الحدودي ليتم التعامل معها وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية بخصوصها. وتعمل الدائرة على رفع مستوى كفاءة المفتشين وإخضاعهم لبرامج التأهيل والتدريب على كافة أساليب التهريب، بالإضافة إلى تعميم قوائم الحيوانات المهددة بالانقراض للتعرف عليها والاستفادة منها في عمليات الضبط، حيث تم تسجيل عدد 44 ضبطية متنوعة خلال النصف الأول من العام الجاري في مركز حتا. وأوضح حمد كاجور مدير أول مركز حتا الجمركي، أن مركز جمارك حتا يتعامل يومياً مع نحو عدد 150 شاحنة محملة بالبضائع، حيث بلغ عدد الشاحنات التي تعامل معها المركز 23892 شاحنة خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن هذا العدد يتطلب أعلى درجات اليقظة من المفتشين لضبط المهربين والمخالفين.