شرطة أبوظبي تعقد دورة في منظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت شرطة أبوظبي دورة في منظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث على المستوى الاتحادي، استمرت لمدة أسبوع بمشاركة ضباط من مختلف القيادات العامة للشرطة في الدولة وأطباء ومدنيين من الجهات المحلية في الإمارة.وأوضح العقيد أحمد ناصر الكندي، مدير إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية أن الدورة ركزت على صقل مهارات المتدربين العلمية والتطبيقية في مجال التعرف على ضحايا الكوارث وتحديد هوياتهم، تجسيداً لحرص الشرطة على استحداث أفضل التقنيات لتعزيز أمن وسلامة المجتمع.

كما تضمنت معلومات حول إدارة الأزمات والكوارث ومنظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث، وشرحاً للمعيار الدولي للمنظومة، وعرض التجارب الدولية والمحلية والأنظمة المستخدمة في التعرف على الضحايا.