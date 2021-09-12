18 قاعدة للطلبة لاستخدام الإنترنت في المدارس الحكومية

دينا جوني (دبي)

حددت إدارات مدارس حكومية في الدولة القواعد التي يجب على الطلبة اتباعها عند استخدام أجهزة الحاسب الآلي والبريد الإلكتروني وخدمات الإنترنت، بما يتفق مع اللوائح التنظيمية للدولة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وذلك لضمان ترسيخ بيئة إلكترونية آمنة في المجتمع التعليمي.

وعممت المدارس على الطلبة ضرورة الإبلاغ عن الأعطال الفنية للجهاز الوزاري عن طريق التواصل مع الدعم الفني، واستخدام المعلومات المفيدة من على شبكة الإنترنت التي تثري العملية التعليمية، والمحافظة على الأجهزة من الفقدان أو السرقة، والمحافظة على أمن الأجهزة من خلال استخدام كلمات مرور قوية، وتحديث نظام تشغيل التطبيقات بانتظام وعدم تعطيل أي حماية أمنية تم تثبيتها مثل برامج مكافحة الفيروسات وجدار الحماية.

ومن القواعد أيضاً عدم تنزيل أي برامج تجارية محمية بحقوق الطبع والنشر من دون ترخيص، وعدم تداول أو نشر أي محتوى مخالف، وتجاهل الرسائل من مصادر غير موثوقة، واستخدام محركات البحث الآمنة وضرورة الإبلاغ عن حالات اختراق حسابات الطلبة، واستخدام تقنية التحقق الثنائي قبل دخول الطالب إلى حساباته؛ أي استخدام كلمة المرور والبصمة معاً كشرط للولوج إلى المنصات التعليمية وحساباته.

وكذلك استخدام الأجهزة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، واستخدام المنصات والبرامج التعليمية الخاصة بالوزارة، وعدم نشر أي تعليقات غير لائقة عن الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية، ومنع تصوير أو نشر مقاطع فيديو عن الطلبة أو العاملين من دون أخذ موافقتهم الصريحة، والتأكد من مصدر الروابط قبل الضغط عليها، والتوقف عن مشاركة المعلومات الشخصية، ومنع القيام بأي تصرف يخالف لائحة السلوك مثل التنمّر بأنواعه المختلفة، وإلزامية إحضار جهاز الحاسب الآلي خلال التعلّم الحضوري.