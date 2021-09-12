كهرباء الشارقة تنفذ 14 مشروعاً لإنارة الطرق والشعبيات بالمنطقة الوسطى

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تركيب وتشغيل الإنارة لعدد 14 مشروعاً للطرق والشعبيات ضمن حدود إدارة المنطقة الوسطى، حيث تم تركيب 2865 عمود إنارة بتكلفة تجاوزت 23.145 مليون درهم، وتم تمديد كايبلات بطول 133.600 كم وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكد المهندس خليفة محمد الطنيجي، مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن مشروعات إنارة الشوارع والطرق مستمرة في المنطقة الوسطى وفق خطة وجدول زمني وبمواصفات وجودة عالية وباستخدام الكشافات والمصابيح الموفرة للطاقة والتي تتناسب مع الطرق السريعة والشوارع الرئيسية والجانبية، وتوفير الإنارة للمناطق، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات بأحدث معايير التكنولوجيا، لتلبية احتياجات السكان، وتعزيز البنى التحتية، وتطوير مرافقها مشيراً إلى أن مشروعات الإنارة تندرج ضمن المشروعات الحيوية التي تواصل الهيئة تنفيذها في كافة مدن ومناطق الإمارة.



وأشار إلى أن مشروعات الإنارة التي تم تنفيذها ضمن حدود المنطقة الوسطى تضمنت طريق جسر سهيلة، حيث تم تركيب 340 عموداً، وطريق شوكة 200 عمود، والطريق المؤدي لشعبية مليحة الغربية 23، وشعبية مليحة 41، وشعبية فلي 39، وحي البستان 116، وحي تل الزعفران 362، وشعبية وشاح 39، وشعبية زبيدة 63، وشعبية طوي مسند 138، وشعبية الحصن ومصلى العيد 323، وشعبية طوي سويدان 32، وطريق البطايح - نزوى 1,072 ومضمار الذيد لسباقات الهجن 80.

وأكد الطنيجي أن هذه المشروعات تم تنفيذها وفق أفضل المواصفات وربطها بالشبكة وتركيب أعمدة مختلفة الأطوال تتراوح بين 6 متر إلى 14 متراً حسب المناطق والموقع، وتركيب كشافات ومصابيح موفرة للطاقة، وذلك ضمن المشروعات التطويرية التي تعمل الهيئة على تنفيذها لخدمة الأهالي في هذه المناطق وتوفير الأمن والسلامة لسائقي السيارات على الطرق.