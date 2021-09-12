بلدية مدينة العين تنهي استعداداتها لموسم الأمطار

انتهت بلدية مدينة العين من تنفيذ جميع الاستعدادات اللازمة لموسم الأمطار، حيث قامت إدارة الطرق الداخلية والبنية التحتية بتنظيف 118200 منفذ تصريف و152 مصباً لمياه الأمطار خلال العام الجاري بجانب توزيع أربع فرق طوارئ للاستجابة للمنخفضات الجوية بحسب المناطق والخرائط التفاعلية للأمطار وتحديد المواقع الحرجة لتجمعات مياه الأمطار في المدينة.

وتأتي هذه الاستعدادات ضمن خطة البلدية لمواجهة حالات الطوارئ خلال فترة التقلبات الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وتعمل فرق الطوارئ على تكثيف الاستعدادات وزيادة المعدات ورفع كفاءة مركز الاتصال بمكتب الطوارئ لاستيعاب الحالات والبلاغات الواردة. وأفاد المهندس مصعب الكيومي من إدارة الطرق الداخلية والبنية التحتية، بأن بلدية مدينة العين تسعى من خلال الاستعداد لموسم الأمطار والتقلبات الجوية لاحتواء جميع البلاغات الواردة لمركز الاتصال بمكتب الطوارئ ضمن خطة متكاملة تضم زيادة الآليات والمعدات الجديدة والتي بلغ عدد 8 صهاريج لسحب مياه الأمطار و10 مضخات سحب للمياه يتم توفيرها عند المواقع الحرجة، كما تم تثبيت مضختين في منطقة جبل حفيت لخفض منسوب المياه عند الحاجة. جدير بالذكر أن إدارة الطرق الداخلية والبنية التحتية قامت برفع كفاءة 36 حيا في مناطق متفرقة من المدينة، بالإضافة لتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار بمعدل 68 كم. من جانب آخر ، فعلت بلدية مدينة العين نظام استقبال بلاغات الحالات الطارئة عبر منصة التفاعل المجتمعية لدائرة البلديات والنقل " آمر " القائمة على برنامج الواتساب، و يمكن استخدام المنصة عبر اضافة الرقم "026788888" . ويعمل مكتب الطوارئ في بلدية مدينة العين على إيجاد حلول سريعة للمشكلات التي يواجهها سكان مدينة العين حيث يستقبل على مدار 24 ساعة البلاغات على الرقم المجاني لمكتب الطوارئ 993.