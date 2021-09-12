محمد بن راشد: 24 مليار درهم لتحفيز القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» عن تخصيص مبلغ 24 مليار درهم لتحفيز القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن ضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «ضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين .. وجه أخي رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص مبلغ 24 مليار درهم لتحفيز القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن .. دعم لرواتب المواطنين في القطاع الخاص وعلاوات لأبنائهم وتدريب وتأهيل وصندوق جديد لدعم مشاريع الخريجين».

وأضاف سموه: «لدينا اليوم مستهدفات واضحة ومدعومة لنسب المواطنين في القطاع الخاص ..المستقبل في القطاع الخاص .. والقطاع الحكومي والخاص شريكان في الوطن وشريكان في المسيرة وشريكان في المستقبل .. والخمسون الجديدة أجمل وأفضل بإذن الله» .