محمد بن زايد: تمكين أبنائنا في جوهر تخطيطنا للمستقبل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، أن تمكين أبناء الإمارات في جوهر التخطيط للمستقبل .

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «تمكين أبنائنا في جوهر تخطيطنا للمستقبل.. وسعياً لتحقيق هذه الرؤية يأتي إطلاق البرنامج الحكومي لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.. هدفنا تعزيز مشاركة الكفاءات المواطنة في هذا القطاع الحيوي بما يحقق طموحاتنا التنموية».