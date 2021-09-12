الإمارات: 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص



أبوظبي (الاتحاد)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أعلنت حكومة الإمارات عن تخصيص 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال الخمس سنوات المقبلة. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي لحكومة الإمارات في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لإعلان تفاصيل الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين ضمن مجموعة جديدة متكاملة من المبادرات الهادفة، لدعم استراتيجيات الدولة المستقبلية، بما يسهم في صناعة دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تأسيس مرحلة جديدة من النمو لدولة الإمارات داخلياً وخارجياً. وأعلن معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن أول مشروع سيتم الإعلان عنه ضمن الحزمة الثانية في مشاريع الخمسين يتناول المبدئين الثاني والرابع ضمن وثيقة الخمسين المرتبطين بقوة الاقتصاد الوطني. وقال، إن حكومة دولة الإمارات ستتحمل تكاليف تدريب المواطنين في القطاع الخاص براتب 8 الآف درهم لمدة عام كامل. وتتضمن الحزمة الثانية مشاريع نوعية جديدة في عدد من القطاعات الحيوية للدولة، انطلاقاً من توجهات الدولة وخططها تجاه المرحلة المقبلة، وبما يدعم خططها نحو تعزيز استدامتها في مختلف المجالات. وتعزز الحزمة الجديدة إنجاز قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، باعتباره أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات، والعامل الأساسي، لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة، حيث تستهدف «مشاريع الخمسين»، التي يتم الإعلان عنها تباعاً طيلة شهر سبتمبر، كل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، والقطاعين العام والخاص، ويشمل أثرها الإيجابي والتنموي للعقود الخمسة المقبلة كل من يعيش على أرض الإمارات أو يختارها وجهة للعمل والإبداع والنمو.