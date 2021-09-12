فيديو.. شكر لمحمد بن زايد من أبطال خط الدفاع الأول

أبوظبي(الاتحاد)

عبر أبطال خط الدفاع الأول في هذا الفيديو القصير عن جزيل تقديرهم وامتنانهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على لفتته الكريمة وتوجيهاته بإطلاق مبادرة «حياكم» والتي تعكس اهتمام سموه بدعم العاملين في الخطوط الأمامية وتقدير المجتمع لجهودهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع «مكتب فخر الوطن»، قد أطلقت مبادرة «حياكم»، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وبمتابعة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية. وتقدم مبادرة «حياكم»، وهي عبارة عن برنامج للمنح الدراسية في المدارس الإماراتية، إلى أبناء العاملين في خط الدفاع الأول في القطاع الصحي في جميع أنحاء الإمارات، حيث يحصل الطلبة على منح دراسية كاملة للدراسة في المدارس الحكومية بدءاً من العام الدراسي الحالي 2020-2021 وحتى انتهائهم من المرحلة الثانوية، وذلك تقديراً لجهود وتضحيات آبائهم ودورهم في المحافظة على صحة وسلامة مجتمع دولة الإمارات.

وتتوفر المنح لأبناء أبطال الخطوط الأمامية العاملين في القطاع الصحي، وتغطي تكاليف التعليم وأجهزة الحاسوب المحمولة، ومصاريف النقل المدرسي من الآن حتى الانتهاء من المرحلة الثانوية.

وتأتي هذا المبادرة في إطار التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم ومكتب فخر الوطن، في ما يواصل الجانبان العمل على تعزيز التعاون المستقبلي من خلال إطلاق وإنجاز مبادرات وبرامج نوعية، بالتعاون مع مختلف الجهات التعليمية في الدولة.

وتسهم مبادرة «حياكم» التي تستهدف أسر العاملين في مجال الرعاية الصحية في تحقيق الاستقرار الأسري والنفسي، ومساعدة الأسر في تحمل الأعباء المالية بسبب جائحة «كوفيد -19»، وتأمين الدراسة لأبنائها في المدارس الحكومية حتى الانتهاء من المرحلة الثانوية، وهو ما ينعكس إيجاباً على العاملين في الخطوط الأمامية من خلال الإحساس بالأمان عبر توفير فرص تعليمية بمستوى متقدم وتحقيق الرعاية والمتابعة لأبناء خط الدفاع الأول في المدرسة وحتى نهاية المرحلة الثانوية.

ويعمل مكتب فخر الوطن الذي تأسس في يوليو 2020 بمرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعم العاملين في الخطوط الأمامية بما في ذلك موظفو القطاعات الطبية وغير الطبية والتي تشمل جميع العاملين في منشآت القطاع الصحي مثل الأطباء والممرضين والصيادلة وطواقم التنظيف والخدمة، إضافة إلى خدمات الحماية والوقاية التي تشمل فرق إدارة الأزمات وخدمات الأمن والطوارئ والتعقيم والمتطوعين.