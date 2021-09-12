إعلان الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين بعد قليل

ناصر الجابري (أبوظبي)

نطلق بعد قليل ثاني فعالية من مشاريع الخمسين، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لإطلاق حزمة جديدة من المشاريع التنموية بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويتحدث في الفعالية معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، بحضور مسؤولين من القطاع الحكومي والخاص، بالإضافة إلى ممثلين من وسائل الإعلام، حيث تعلن حكومة دولة الإمارات بعد قليل في قصر الوطن بأبوظبي، عن تفاصيل الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين ضمن مجموعة جديدة متكاملة من المبادرات الهادفة، لدعم استراتيجيات الدولة المستقبلية، بما يسهم في صناعة دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تأسيس مرحلة جديدة من النمو لدولة الإمارات داخلياً وخارجياً.

ومن المتوقع أن تتضمن الحزمة الثانية مشاريع نوعية جديدة في عدد من القطاعات الحيوية للدولة، انطلاقاً من توجهات الدولة وخططها تجاه المرحلة المقبلة، وبما يدعم خططها نحو تعزيز استدامتها في مختلف المجالات.

وتعزز الحزمة الجديدة إنجاز قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، باعتباره أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات، والعامل الأساسي، لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة، حيث تستهدف «مشاريع الخمسين»، التي يتم الإعلان عنها تباعاً طيلة شهر سبتمبر، كل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، والقطاعين العام والخاص، ويشمل أثرها الإيجابي والتنموي للعقود الخمسة المقبلة كل من يعيش على أرض الإمارات أو يختارها وجهة للعمل والإبداع والنمو.