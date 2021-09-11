الأرشيف الوطني ينظم «السلامة المهنية»

أبوظبي (وام)

نظم الأرشيف الوطني بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» محاضرة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، بعنوان «السلامة المهنية في بيئة العمل» بهدف تجسيد بناء ثقافة الوقاية والسلامة المهنية، والحفاظ على بيئة عمل آمنة، وتعزيز اهتمام الجميع بتطبيق أفضل وأحدث الممارسات العالمية التي تضمن السلامة. وبدأت المحاضرة التي قدمها يونس سهيل المرشدي ضابط بيئة وصحة وسلامة في مركز أبوظبي لإدارة النفايات، بالتأكيد على أن إجراءات السلامة المهنية ليست ترفاً ولكنها ضرورة حتمية يجب على الجميع الالتزام بها حتى تكون بيئة العمل بلا إصابات على صعيد الأشخاص والبيئة والممتلكات، وكل ما له علاقة بإجراءات العمل.