«بنك الطعام» يوزع 3 آلاف سلة غذائية بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

وزعت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين، بالتعاون مع «بنك الإمارات للطعام» سلالاً غذائية على 3 آلاف أسرة مواطنة ومقيمة في مختلف مناطق إمارة أم القيوين.

وقال راشد حمد الحمر، مدير المؤسسة، إن السلال الغذائية تتضمن 16 نوعاً من المواد الغذائية الضرورية، التي تحتاجها الأسرة، لافتاً إلى أن الفرع السادس الذي تم افتتاحه في الإمارة عام 2019، شهد توزيع العديد من المبادرات الخيرية التي تتضمن توزيع وجبات الطعام والمواد الغذائية، واستفادة الكثير من الأسر من جنسيات مختلفة.

وأضاف أن المؤسسة تمتلك 3 سيارات برادات، مخصصة للتعامل مع عملية توزيع إمدادات بنك الطعام وتوصيل الخدمة للأسر المستفيدة في مقار إقامتها، بالإضافة إلى إنشاء غرفة مبردة لحفظ المواد الغذائية، لافتاً إلى أن المؤسسة على استعداد لاستيعاب أي كمية من الإمدادات القادمة من البنك، وتستطيع توزيعها على المستفيدين في مختلف المناطق بالإمارة. وأشار إلى أن البنك يهدف إلى جمع فائض الطعام السليم وتوزيعه على المحتاجين وتقليل هدر الطعام، ضمن منظومة إنسانية واجتماعية واقتصادية وحضارية، والتعامل بشكل احترافي مع فائض الطعام بإشراف الجهات المعنية المختصة، مشيراً إلى أن المؤسسة لديها فريق عمل على كفاءة عالية، للتعامل مع الوجبات قبل وأثناء توزيعها، مع اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كوفيد– 19» والحفاظ على سلامة الجميع.