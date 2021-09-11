80 عضواً في «شبكة المؤسسات الخضراء»

هالة الخياط (أبوظبي)

تبنى 80 عضواً في «شبكة المؤسسات الخضراء» مبادرات لتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية في أماكن العمل، إيماناً بقضايا البيئة، والعمل معاً لمساعدة بعضهم البعض في الارتقاء وتحسين الأداء البيئي.

وتشجع شبكة المؤسسات الخضراء على تعزيز الحوار والتعاون بين الجهات المتخصصة في جميع المجالات، في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تقييم انبعاثات غازات الدفيئة، مشاركة المصادر، وأفضل الممارسات ودراسات الحالة، في خطوة لإحداث تغييرات حقيقية نحو بيئة أفضل.

وأوضحت هيئة البيئة في أبوظبي أن أي جهة، سواء كانت حكومية أو خاصة، يمكنها الانضمام في الشبكة من خلال تعبئة استمارة تسجيل متوفرة في موقع الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن الهدف الرئيسي لهذه المنصة يتمثل في تعزيز الحوار والعمل على تشجيع تبنى ممارسات مسؤولة بيئياً في الأنشطة التجارية في بيئة العمل بالدولة، وذلك استجابة لتوجهات الاستهلاك المحلي والسياسات الحكومية، وما يتعلق بها من تكاليف والتي تشير إلى إمكانية تحقيق المزيد من الفرص في مجال الأعمال الخضراء والصديقة للبيئة في المستقبل.

وتركز شبكة المؤسسات الخضراء على القضايا البيئية الرئيسية مثل جودة المياه البحرية وجودة الهواء والتنوع البيولوجي والنفايات.

تطور

تتطور طريقة عمل شبكة المؤسسات الخضراء لتصبح مع الوقت أداة إلكترونية متاحة عبر شبكة الإنترنت توفر موارد مفيدة لأعضائها، والذين يمكنهم استخدامها لمساعدة بعضهم البعض على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم. كما ستتم إتاحة الفرصة للأعضاء للوصول إلى الدليل العملي الشامل حول المناخ والاستدامة، والذي أعدته الهيئة للشركات والمؤسسات الحكومية ليتناسب مع توجهات وخطط الدولة، بالإضافة إلى استعراض دراسات حالة ذات صلة ومعلومات حول التشريعات الجديدة وأفضل الممارسات وأحدث الابتكارات المتعلقة بالاستدامة.