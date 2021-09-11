19 محطة شحن كهربائية في رأس الخيمة تخدم 800 سيارة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة عن تدشين 19 محطة شحن كهربائية، لخدمة أكثر من 800 سيارة كهربائية وهجينة مسجلة في إمارة رأس الخيمة.

وحرصت كافة الجهات المعنية على تقديم مختلف التسهيلات والخدمات التي تدفع السائقين إلى اعتماد نمط هذه السيارات الصديقة للبيئة التي تسهم في الحفاظ عليها، وتقلل من نسب التلوث التي تخلفها السيارات التقليدية الأخرى.

منذر الزعابي



وقال منذر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة: إن استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، تسعى إلى جعل الإمارة أكثر استدامة وتنافسية في مختلف الجوانب والأصعدة والتقليل من آثار تغير المناخ عبر خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30% والماء 20% ورفع نسب توليد الطاقة بمصادر الطاقة المتجددة 20%.

ولفت إلى أن مشروع محطات الشحن الكهربائية والسيارات الكهربائية هو جزء من هذه الاستراتيجية الضخمة، حيث تجاوزت حكومة رأس الخيمة الهدف المتمثل في شراء 30% من المركبات ذات الكفاءة العالية في السنة الأولى من التنفيذ، و82% من مشتريات المركبات الجديدة في العام 2019 مركبات بكفاءة عالية و72% إما سيارات كهربائية أو هجينة.

وأشار إلى أن ما قامت به إدارة «ريم» وهي فريق رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة من تقديم الدعم والخبرة وتنظيم ورش العمل التدريبية الدورية وتوسيع نطاق المبادرات والتخطيط للأنشطة المستقبلية التي تدعم هذا الجانب وغيره من الجوانب، ساهم في تحقيق الإنجازات وتنفيذ كافة البرامج وفق أعلى وأفضل المستويات.

وقال: يوجد حالياً في إمارة رأس الخيمة 19 محطة شحن عامة للمركبات الكهربائية، لخدمة 800 سيارة كهربائية وهجينة مسجلة، في أماكن متنوعة مثل الفنادق ومراكز التسوق والمرافق الحكومية وفي غيرها من المناطق التي يمكن تحديدها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للدائرة واستخدام الرابط المتاح للوصول إليها.

وأشار إلى أن الدائرة عملت على تطوير محطات شحن السيارات الكهربائية من خلال توحيد المواصفات الفنية، والتي تقدم لمختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية عند شراء تلك المحطات، لإتاحة خيارات لأصحاب ومستخدمي تلك السيارات بتوفير المحطات وشحن المركبات في مختلف المواقع والتشجيع على اقتنائها. وأكد أن الدائرة عملت كذلك على نشر وتوزيع تلك المحطات في مختلف المواقع من إمارة رأس الخيمة لتقديم خدماتها لأكبر شريحة ممكنه لفئة المستخدمين والعمل على مراقبة عملية استخدامها، مشيراً إلى أن الدائرة قامت بتحديد المواقع في وقت سابق وقبل البدء بتركيب المحطات الموجودة حالياً سواء العامة أو الخاصة.

وأشار إلى أن هذا التوزيع سيكون واضحاً للمستخدمين عبر مواقع الإنترنت لسهولة الوصول إليها والحصول على خدمات الشحن، لافتاً إلى وضع اللافتات المعنية بتلك المحطات وتوحيدها بشكل منظم يعكس حضارية الإمارة. وذكر الزعابي أن من أهم فوائد البرنامج للمستخدمين انخفاض تكلفة استهلاك الطاقة مقارنة بالمركبات التقليدية، إذ تستهلك السيارات الكهربائية كمية أقل من الطاقة لكل كيلومتر، وغالباً ما تكون بوحدات أسعار أكثر ملاءمة مقارنة بالوقود التقليدي، وبالإضافة إلى ذلك تساعد المركبات الهجينة والمركبات التقليدية الموفرة للوقود في تقليل التلوث الحضري وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع فوائد بيئية أخرى.

دشنت «الاتحاد للماء والكهرباء» في وقت سابق 20 محطة لشحن المركبات الكهربائية في رأس الخيمة ضمن مشروع تركيب 50 محطة جديدة في عجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة، وقال محمد محمد صالح، مدير عام «الاتحاد للماء والكهرباء»: إن العدد الموجهة من محطات شحن السيارات الكهربائية يأتي لمواكبة التطور والنهضة العمرانية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة وتوفير خيارات الشحن لأصحاب تلك السيارات.

وأكد أن «الاتحاد للماء والكهرباء» تعمل على متابعة أعداد المستخدمين لتلك المحطات، وفي حال شهدت زيادة في الاستخدام سيتم دراسة إمكانية التوسع في مواقع جغرافية أخرى.

محمد الحميدي

خفض الاستهلاك

وفي وقت سابق، أصدر اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، قراراً بإعفاء المركبات الكهربائية من رسوم تسجيل المركبات الجديدة ورسوم تجديد المركبات المسجلة ورسوم نقل الملكية، وذلك حتى 31 ديسمبر من العام 2021.

وقال العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة: إن هذا القرار يأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبالتنسيق والتعاون مع إدارة الطاقة والطاقة المتجددة في بلدية رأس الخيمة، وذلك لخفض استهلاك الطاقة، وتشجيعاً لهذه الاستراتيجية التي تعتمد برنامج استخدام المركبات الكهربائية لتقليل استخدام الوقود في الإمارة.