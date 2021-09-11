400 ألف مكالمة لشرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

كشف العقيد جاسم بن هده، مدير إدارة العمليات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن تعامل غرفة العمليات المركزية خلال الربع الثالث من العام الجاري مع 394 ألفاً و680 مكالمة على مستوى الإمارة، بواقع 341 ألفاً، و887‏ مكالمة على الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة، و25 ألفاً و793 مكالمة عبر الرقم 901 للحالات غير الطارئة.

واشتملت المكالمات على الاستفسارات العامة والخدمات الشرطية المقدمة، وتم التعامل مع كافة المكالمات الواردة على وجه السرعة، لضمان سرعة الانتقال إلى موقع البلاغ، بالتنسيق مع الإدارات الشرطية الأخرى ضمن نطاق تقليل زمن الاستجابة.

وأضاف العقيد بن هده، أن غرفة العمليات تعمل على استقبال كافة المكالمات ضمن طبيعة عمل حساسة، حيث يتم تصنيف المكالمات حسب أهميتها إلى مكالمات طارئة، وغير طارئة، ‏ويقوم الموظف المختص بناء على ذلك باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لافتاً إلى أن الغرفة تمتلك كوادر بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية في التعامل مع المكالمات الطارئة، يحرصون على الاستجابة السريعة مع مختلف البلاغات و‏الحوادث الطارئة وعلى مدار الساعة، من خلال تطبيق أحدث التقنيات الذكية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يحقق استراتيجية شرطة الشارقة المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان.