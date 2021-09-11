«سلامة الطلبة مسؤولية الجميع» بالفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة ممثلة بإدارة المرور والدوريات الحملة الفصلية الرابعة للعام الجاري تحت شعار (سلامة الطلاب مسؤولية الجميع) وذلك ضمن إطار الحملات المحلية للخطة التشغيلية لإدارة المرور والدوريات والمبادرة الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية من خلال برامج التوعية المرورية والتي تأتي تجسيداً لإستراتيجية وزارة الداخلية وشرطة الفجيرة بهدف جعل الطرق أكثر أمناً.

ومن جهته أكد العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات أهمية تحقيق السلامة المرورية لطلبة المدارس من خلال تكاتف الجهود المبذولة لتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة لطلبة المدارس وتعزيز دور كافة القطاعات الحكومية والخاصة المعنية بسلامة الطلبة.