توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد خلال الأيام المقبلة طقس رطب مع فرصة لتشكل الضباب وسحب ركامية ممطرة على بعض المناطق في الدولة. وذكر المركز، في بيان له السبت حول حالة الطقس المتوقعة خلال الاسبوع الجاري، أن طقس الأحد سيكون رطبا مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً - مع فرصة سحب ركامية ممطرة شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية بعد الظهر. الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وقوية مع السحب مثيرة الغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س. حالة البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. ويستمر الطقس رطبا الاثنين مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً - وفرصة لتكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وقوية مع السحب مثيرة الغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س. أما حالة البحر، فيكون الموج خفيفا في الخليج العربي وفي بحر عمان. يكون الطقس يوم الثلاثاء كذلك رطبا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً - واحتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر جنوباً. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان. ويتواصل الطقس الرطب يوم الأربعاء مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً - في حين تظهر السحب شرقاً. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. وحالة البحر خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان. ويستمر الطقس الخميس رطبا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف خاصة غرباً - صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً - وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. وحالة البحر خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.