توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق خاصة غرباً. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً. وتكون حركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند 16:19 والمد الثاني عند 05:08 والجزر الأول عند الساعة 09:54 والجزر الثاني عند الساعة 22:54. في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند 12:43 والمد الثاني عند الساعة 02:22 والجزر الأول عند الساعة 19:36 والجزر الثاني عند الساعة 07:53.