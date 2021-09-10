«حماية الدولي» يُدشن برنامجه التوعوي الطلابي بالمدارس

دبي (الاتحاد)

دشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، ممثلة في مركز حماية الدولي برنامجها التوعوي الطلابي للعام الدراسي 2021-2022، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، والتي تستهدف النزول الميداني لكافة المدارس الحكومية والخاصة بهدف تقديم محاضرات ميدانية توعوية، إضافة إلى محاضرات أخرى سُتقام عن بُعد، كما سيتم إرسال نشرات إرشادية توعوية إلكترونية للمدارس والطلبة تتضمن الكثير من المفاهيم والسلوكيات الإيجابية والتحذير من السلبية.

حضر حفل التدشين الذي أقيم بمدرسة دبي الوطنية بديرة، العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري مدير مركز حماية الدولي بالنيابة، والملازم خليل ميرزا رئيس قسم البرامج الطلابية بالمركز، والأستاذ مالك الدرادكه مدير المدرسة، وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدرسة.

وقال العميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن المجتمع المدرسي جزء لا يتجزأ من المجتمع الإماراتي الكبير، ويُعد ركيزة أساسية للنهوض بمجتمع خال من السلبيات، ولهذا فنحن نعمل على وضع برامج وآليات وخطط بالتعاون مع مركز حماية الدولي وبتنسيق كامل مع الإدارات العامة بالقوة ومراكز الشرطة، لتكون قادرة على بلورة الإحصائيات الواردة منهم وإسقاطها على أرض الواقع كقاعدة بيانات واسعة وواضحة نسير من خلالها على أرضية قوية ومتينة.

بدوره، قال العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري: إن تواصلنا مع القطاع التعليمي بدبي قديم وقوي، ولهذا فنحن نسعى لأن نرتقي بهذه العلاقة وتحصين الطلبة عن كل ما من شأنه أن يُعكر صفو المجتمع الطلابي ويعرقل مسيرة تعليمهم من مظاهر سلبية وسلوكيات هدامة، خاصة أن هناك من يسعى لاختراق المجتمع الطلابي بنشر مفاهيم مغلوطة وسلبية، ولهذا فنحن نسعى من خلال البرنامج إلى رفع مستوى التحصين الأمني في نفوس الطلبة.

ويتضمن البرنامج التركيز على محورين رئيسيين: المحور الأول يستهدف الجانب الوقائي والذي ينقسم إلى 3 أقسام وهي «السلامة»، وتتضمن السلامة المرورية والصحية، أما «الوقاية» فتتضمن محاورها التركيز على قضايا المخدرات والتدخين، والقسم الثالث يتمثل في «حماية»، ويتفرع منه 6 محاور رئيسة.

أما المحور الرئيس الثاني من البرنامج الطلابي التوعوي فسيتم التركيز خلاله على ثقافة إكسبو والذي سينفذه المركز بالتعاون مع «برنامج إكسبو للمدارس».