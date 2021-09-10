«أبوظبي الرقمية» تستعرض أبرز 10 رحلات للمتعاملين

جمعة النعيمي (أبوظبي)

طورت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» التابعة لهيئة أبوظبي الرقمية بتطوير رحلات متعاملين مختارة في مختلف القطاعات من خلال استخدام نهج رحلة متكاملة بدلاً من تقديم الخدمات بشكل فردي، ويأتي تقديم هذه الرحلات في إطار السعي الدائم لتحسين تجربة المتعاملين من خلال تبسيط الخدمات الحكومية الرقمية عبر جوانب الحياة المختلفة التعليم والصحة والأعمال والدعم الاجتماعي وغيرها.

وأشارت هيئة أبوظبي الرقمية إلى أبرز 10 رحلات للمتعاملين، والتي تتضمن: أولاً رحلة «الحصول على التعليم»، حيث توفر هذه الرحلة جميع المعلومات الخاصة بالنظام التعليمي في إمارة أبوظبي وتمكن المتعاملين من الحصول على الخدمات التعليمية الخاصة بمرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر. وتليها رحلة «اكتشف أبوظبي كوجهة للأعمال»، حيث تقدم دليلاً شاملاً يُساعد المستثمرين، ورواد الأعمال، والشركات في استكشاف بيئة الأعمال والاستثمار في أبوظبي. وبعد ذلك، تأتي رحلة «أسّس شركتك»، حيث تتيح الرحلة تسجيل عملك في أبوظبي بطريقة بسيطة وسريعة وتوجهك نحو إعداد أعمال دليلك الشامل لتأسيس شركتك في أبوظبي بسهولة ويُسر في خطوات معدودة من التسجيل إلى التشغيل.

وجاءت رحلة «أدِر شركتك» في المرتبة الرابعة، حيث تحتوي الرحلة على لوحة تحكم موحدة لأصحاب الأعمال والمندوبين القانونيين تمكنهم من عرض أعمالهم ومتابعتها، والتقديم على الخدمات، والاطلاع الدائم على سير الأعمال سواءً كانت شركة واحدة أو أكثر. وتلتها رحلة «البحث عن وظيفة في أبوظبي»، حيث تساعد هذه الرحلة على إيجاد أكثر الفرص الوظيفية ملاءمة لتطلعات وطموحات الباحثين عن عمل.

وتلتها رحلة «الزواج»، حيث تحتوي رحلة الزواج على دليل متكامل من المعلومات والخدمات المتعلقة بكل من إجراءات الزواج، ومراسم حفل الزواج، والتوعية والاستشارة الزوجية، تقدم من خلال منصة رقمية يستفيد منها المواطنون والمقيمون في إمارة أبوظبي على حدٍ سواء.

وبعد ذلك، جاءت رحلة «إكرام الموتى»، حيث تسهّل الوصول إلى المعلومات والخدمات التي قد تحتاجها عند حدوث وفاة بما يشمل الإبلاغ عن حالة الوفاة وإجراءات ما بعد الوفاة ومراسم العزاء والتركة وإلغاء الأوراق الثبوتية. وجاءت في المرتبة الثامنة، رحلة «بناء منزل»، وهي رحلة تمكن المتعاملين من الاطلاع على قطع الأراضي، والتأكد من أهلية المستحقين للحصول على دعم حكومي، والحصول على تقديرات للقرض البنكي، واكتشاف أفضل تصاميم البناء، وتكليف استشاري للمساعدة في بناء المنزل. وحلت رحلة «قيادة سيارة» في المرتبة التاسعة، وهي رحلة توضح المعلومات والخدمات والإجراءات المتبعة لقيادة سيارة في أبوظبي، مثل تقديم طلب إصدار أو تجديد رخصة القيادة، تسديد المخالفات، وشراء سيارة جديدة أو مستعملة، وتسجيل أو تجديد ملكية السيارة، واستكشاف خيارات التمويل والحصول على التأمين المناسب لسيارتك. وأعقبتها رحلة «احصل على الرعاية الطبية»، وهي رحلة توضح المعلومات والإجراءات اللازمة للحصول على خدمات الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، كالبحث عن طبيب أو مستشفى وحجز المواعيد، والبحث عن أدوية والاطلاع على الموسوعة الدوائية، وتصفح مزايا التأمين والخطط التكميلية.

الجيل الجديد

أشارت هيئة أبوظبي الرقمية، إلى أنه يأتي تقديم هذه الرحلات المتكاملة في سياق جهود حكومة أبوظبي للانتقال إلى الجيل الجديد من الخدمات الحكومية الرقمية، والتي توفر العديد من المزايا التي تشمل جميع الأطراف، فعلى صعيد الجهات الحكومية، تتيح الخدمات الرقمية توفير ساعات العمل وخفض التكاليف وتعزيز جودة وكفاءة العمليات ودقة البيانات المدخلة. بينما توفر هذه الخدمات للمتعاملين مع الجهات الحكومية الوقت والجهد، وتمنحهم متسعاً من الوقت للتركيز على أنشطة أهم مثل تطوير أعمالهم وقضاء المزيد من الأوقات مع عائلاتهم.