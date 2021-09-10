توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف. والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً. وتكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند 15:49 والمد الثاني عند 04:10 والجزر الأول عند الساعة 09:27 والجزر الثاني عند الساعة 21:59. بحر عمان خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند 12:09 والمد الثاني عند الساعة 01:26 والجزر الأول عند الساعة 18:45 والجزر الثاني عند الساعة 06:56.