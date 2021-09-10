دينا جوني (دبي) أشارت مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي في لائحة إدارة سلوك الطلبة للعام الدراسي 2021-2022، أنه في حال نزول درجة سلوك الطالب إلى أقل من 60% في نهاية الفصل الدراسي، يتم حجب شهادته وتعرض الحالة على لجنة إدارة السلوك لتقر الإجراءات التصحيحية الفصلية الملزمة للمتعلّم. وتعدّ درجة 60% الحدّ الأدنى المتوقع لعلامة السلوك ويمنح الطالب فرصة لتعويض ما تمّ حسمه خلال العام الدراسي من رصيد درجاته السلوكية الفصلية، وذلك من خلال تحسين درجات السلوك المتميز، أو من خلال عدم تكرار المخالفة، والتزامه بالسلوك الإيجابي. حددت «تعليم» عدداً من الإجراءات للتعامل مع المخالفات السلوكية في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة على مستوى الدولة. وتتراوح تلك المخالفات من تنفيذ استراتيجيات للحدّ من السلوك السلبي، وإحالة الطالب إلى مراكز تخصصية لعلاج السلوك، وصولاً إلى الإيقاف النهائي من المدارس الحكومية والحرمان من الالتحاق بالمدارس والانتقال إلى تعليم المنازل. ووفقاً للائحة إدارة سلوك الطلبة للعام الدراسي الحالي، فإن التعامل مع السلوك السلبي للطالب يتم التعامل معه تصاعدياً وفقاً لإجراءات محددة. فبالنسبة لمخالفات الدرجة الأولى البسيطة، يتم حسم 4 درجات من السلوك جزئياً أو كلياً بحسب مرات تكرار المخالفة، والاكتفاء بالتنبيه الشفهي في المرة الأولى، ومن ثم إبلاغ ولي الأمر، وإصدار إنذار خطي في حال عدم الاستجابة، ودراسة الحالة من قبل المرشد وتطبيق استراتيجيات للحدّ من السلوك السلبي، وتحويل المخالفة للدرحة الثانية. ويُحسم للطالب 8 درجات ضمن مخالفات الدرجة الثانية، وفي حال تكرار السلوك السلبي يتم إيقاف الطالب من يوم إلى ثلاثة أيام داخل المدرسة، وتكليفه بواجبات دراسية، وتوجيه إنذار نهائي. وفي حال التكرار، ينقل الطالب إلى شعبة أخرى وتحويل المخالفة إلى الدرجة الثالثة. وفي الدرجة الثالثة الخطيرة، تحسم 12 درجة من علامة سلوك الطالب فوراً، وفي حال التكرار يتم إيقاف الطالب عن الدراسة وتحويله للجهة المختصة لتلقي برنامج متخصص لتعديل السلوك يمتد من أسبوع إلى أسبوعين. وفي التكرار الثاني، يصدر قرار من لجنة إدارة السلوك بتوقيف الطالب، والطلبة من ولي الأمر السعي لنقله إلى مدرسة أخرى. وتصل إجراءات تكرار السلوك السلبي من الدرجة الخطيرة إلى الإيقاف النهائب من المدارس الحكومية. أما الدرجة الرابعة شديدة الخطورة، فإن فتبدأ الإجراءات فيها باستدعاء ولي الأمر بشكل فوري، وإيقاف الطالب لحين اكتمال التحقيق، وتحميل الطالب وولي أمره كافة المسؤوليات عن أية أضرار ناتجة عن المخالفات، وتحويل الطالب لبرامج التأهيل المعتمدة في المؤسسات التخصصية، وإيقاف قيد الطالب من المدارس والحرمان الكامل من الالتحاق بالمدارس، والانتقال إلى التعليم المستمر أو المنازل. كما حددت اللائحة دور ولي الأمر في لائحة سلوك الطلبة في التعليم الحضوري وعن بعد للعام الدراسي الجاري. ويتوجب على أولياء الأمور تقديم تعهّد خطي للمدرسة على النموذج المعتمد يقر فيه باطلاعه على أحكام قانون التعليم الإلزامي والقرارات الصادرة بموجبه، ويتعهد باستمرار إرسال الطالب إلى المدرسة خلال مرحلة التعليم الإلزامي، وتهيئة البيئة الأسرية الآمنة لأبنائه بما يحقق أهداف اللائحة. ومن أدواره المحددة في اللائحة أيضاً تحفيز السلوكيات الإيجابية، وتعهده بالتشجيع والرعاية، والحرص على الحدّ من المشكلات السلوكية لدى أبنائه، والالتزام بحضور الاجتماعات والفعاليات التثقيفية والتوعوية متى دُعي لذلك من قبل المدرسة. أما الطالب فيتحمّل مسؤولية تعلّمه وسلوكه، ويتحلى بمواقف إيجابية تجاه تعلّمه، ويلتزم بالسلوك الإيجابي ويسعى إلى تحقيق معايير السلوك المتميز، ويلتزم باحترام القوانين الواردة في اللائحة، ويتعامل معها كشخص مسؤول. كما يحترم الآخرين ويشارك بفعالية في الحياة المدرسية لإثبات ذاته وتطوير قدراته ومواهبه الذهنية والجسدية.