الرميثي يبحث التعاون مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية

باريس (وام)

التقى معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، أمس، الجنرال تييري بوركار، رئيس أركان الجيوش الفرنسية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى جمهورية فرنسا. وبحث معاليه ورئيس أركان الجيوش الفرنسية، خلال اللقاء، عمق العلاقات الثنائية ومستوى التنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون العسكرية والدفاعية، والتي تسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما لما فيه مصلحة البلدين. وتبادل الجانبان، خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، إضافة إلى مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

وأعرب رئيس أركان الجيوش الفرنسية عن شكره وتقديره للتسهيلات المهمة التي قدمتها دولة الإمارات في إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الفرنسيين من كابول بجانب مواطني العديد من الدول الصديقة، وتوفير العبور الآمن لهم، إضافة إلى الدور الإنساني الذي قدمته دولة الإمارات في دعم الجهود الإغاثية الدولية في أفغانستان خلال السنوات الماضية.