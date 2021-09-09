«أكاديمية سيف بن زايد» تتفقد مشاريع التدريب

أبوظبي (الاتحاد)

زار اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بشرطة أبوظبي مواقع سير العمل في المدينة التدريبية، وإدارة التأهيل بشرطة أبوظبي في مدينة العين.

واستمع لشرحٍ حول نسبة الإنجاز الحالية بمشروع المدينة التدريبية والتطبيقات المبتكرة للارتقاء بجودة الأداء والسرعة والدقة، كما اطلع على متطلبات الاستدامة وفقاً للمعايير المتبعة في جميع المباني والملحقات التابعة لها، وعلى مخطط الموقع العام ومشروع مبنى الإدارة والخدمات الملحقة في مدينة تدريب الشرطة. كما اطلع على المرحلة الأولى من مباني إدارة التأهيل الشرطي التي تم إنشاؤها والمستودعات وقاعات المحاضرات والتدريب وميادين الرماية والتدريب الأمني «البيتتبول» واللياقة والتحدي وصالة الرياضة والمسرح ونادي الضباط، بالإضافة إلى التعرف على التدابير المتبعة في المشاريع المستقبلية والإجراءات الخاصة وأفضل الممارسات في التجهيزات النهائية.