إنقاذ شاب سقط في منحدر جبلي

رأس الخيمة (الاتحاد)

تمكن رجال الدفاع المدني في رأس الخيمة من إنقاذ حياة شاب عربي الجنسية، يدعى «ع. ر»، يبلغ من العمر 33 عاماً بعد سقوطه صباح الثلاثاء الماضي من منحدر شديد الوعورة في منطقة جبل جيس. وأشار العميد محمد عبد الله الزعابي مدير الإدارة، إلى أن غرفة العمليات استقبلت بلاغاً في الساعة السابعة و25 دقيقة من صباح يوم الثلاثاء، يفيد بتعرض شاب عربي للسقوط بمنحدر جبلي في جبل جيس، لتتحرك على الفور للمكان فرقة من مركز الإدارة، بحضور المقدم سالم الشاعر رئيس قسم المراكز، والنقيب مطر امباسي ضابط مركز الإدارة.

وأضاف: تم إنقاذ الشاب باستخدام النقالة والحبال بمشاركة مركز الدفاع المدني في الدقداقة، وتم تسليم الشاب للإسعاف الوطني لنقله إلى المستشفى وتلقيه الرعاية الطبية من إصاباته التي وصفت بالمتوسطة.