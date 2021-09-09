محمد بن راشد: أفضل الأجواء لضيوف «إكسبو».. ولدينا الإمكانات والطاقات

دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن النجاح الكبير الذي كلل جهود دولة الإمارات في مكافحة جائحة «كوفيد- 19» هو ثمرة عمل جماعي وتعاون نموذجي جمع مختلف فرق العمل على مستوى الدولة تحت مظلة استراتيجية وطنية ضمنت أعلى مستويات التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، منوهاً سموه بمنظومة العمل التي قدمت نماذج فريدة للعطاء والتفاني في أداء شتى المهام في مختلف التخصصات لضمان أعلى مستويات الحماية لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي، أعضاء اللجان والفرق الحكومية المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد وفي مقدمتهم اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي، ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وممثلي مختلف الفرق الميدانية.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من فرق العمل المتخصصة، والتي تمثل مختلف القطاعات الحيوية في إمارة دبي إلى شرح حول مستجدات الاستعدادات لاستقبال «إكسبو 2020 دبي» والذي ستنطلق فعالياته مطلع شهر أكتوبر المقبل، حيث أطمأن سموه على الجاهزية العالية لكافة الأجهزة المحلية، مع التعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية، استعداداً للحدث العالمي المرتقب، الذي ستتركز معه أنظار العالم على دولة الإمارات لمدة ستة أشهر كاملة، حيث تمت مراجعة كافة مسارات العمل التي وضعت جميعها نصب أعينها هدفاً واحداً وهو خروج هذه الدورة من المعرض الأكبر والأعرق من نوعه في العالم بصورة تليق بمكانة وسمعة دولة الإمارات.

وركز اللقاء على استعراض مختلف الترتيبات لضمان أعلى مستويات السلامة لجميع المشاركين في الحدث سواء من وفود العارضين التي ستمثل أكثر من 190 دولة، إضافة إلى ملايين الزوار المنتظر أن يستقطبهم إكسبو من داخل الدولة وشتى أنحاء المنطقة والعالم، في تأكيد على نجاح التجربة الإماراتية في مواجهة الجائحة والحد من تأثيراتها السلبية، وهو ما أظهرته الدولة خلال الأشهر الماضية مع البدء في استضافة العديد من الفعاليات والمعارض الكبرى التي شهدت مشاركة عشرات الآلاف من الزوار والعارضين.

محمد بن راشد يطلع على استعدادات الفرق الحكومية المعنية بمكافحة «كوفيد- 19» قبيل انطلاق «إكسبو 2020» (الصور من وام)

وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ارتياحه لما تم الإعداد له من ترتيبات في هذا الخصوص، مشيداً بإسهامات الفرق الحكومية المعنية بالتصدي للجائحة ومعالجة تبعاتها، وعملها المتواصل على مدار الساعة بهدف وضع وتنفيذ أطر عمل متكاملة أثبتت جدواها وفاعليتها وفق المقاييس العالمية، وما أثمرته تلك الجهود من إنجازات مشرفة في احتواء آثار أحد أصعب المواقف التي عرفها العالم على مر تاريخه الحديث، منوهاً سموه بنجاح الإمارات في تسريع إعادة الحياة إلى طبيعتها وتمكين المجتمع بكافة مكوناته سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات من مزاولة أنشطتهم بكل سهولة ضمن أجواء آمنة تضمن السلامة لكافة أفراد المجتمع.

وقال سموه: «دولتنا قدمت للعالم نموذجاً فريداً في التعامل بحكمة وكفاءة عالية مع التحديات الصعبة لتفادي الأسوأ واكتشاف الفرص.. وتميز التجربة الإماراتية في مكافحة جائحة كوفيد-19 ثمرة عمل جماعي وتعاون نموذجي جمع مختلف فرق العمل على مستوى الدولة» وطالب سموه بمضاعفة الجهود خلال الفترة القصيرة المتبقية قبيل انطلاق إكسبو 2020 دبي، من أجل التأكد من تغطية كافة الجوانب المتعلقة بسلامة وصحة المشاركين والعارضين والزوار، وكذلك تمام التدابير الوقائية والاهتمام بأوجه التوعية اللازمة للأعداد الكبيرة التي ستتواجد بين جنباته.

وقال سموه: «استضافة حدث عالمي بحجم إكسبو مسؤولية كبيرة أثق في قدرة جميع فرق العمل على الوفاء بها على الوجه الأمثل... لدينا كافة الإمكانات التقنية والطاقات البشرية والتدابير الميدانية اللازمة لتأمين أفضل الأجواء لضيوفنا من شتى أنحاء العالم.. وسنقوم بكل ما يلزم لراحتهم وسلامتهم خلال تواجدهم على أرض الإمارات». وأضاف سموه: «نجحنا في توفير أجواء آمنة شجعت العالم على استئناف نشاطه بتنظيم واستضافة معارض ومؤتمرات استقطبت دبي فيها عشرات آلاف المشاركين.. وثقتنا كبيرة في قدرة كوادرنا الوطنية على استحداث أفكار تسرّع الانتقال إلى مرحلة جديدة من العطاء والإبداع والازدهار».

جهوزية كاملة

اطلع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال اللقاء على شرح من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي والفرق المعنية، تناول ملامح الجهوزية الكاملة للإمارة بكافة دوائرها ومؤسساتها لانطلاق «إكسبو 2020» الشهر المقبل، وما تم اعتماده من تدابير لتسهيل الإجراءات لجميع القادمين سواء من زوار أو عارضين ومن خلال مختلف المنافذ الجوية والبحرية والبرية، ضمن أجواء آمنة تراعي التطبيق الدقيق والصارم للإجراءات الوقائية التي تكفل سلامة الجميع.

كما اطلع سموه خلال اللقاء على تفاصيل مستجدات الطاقة الاستيعابية للمستشفيات ومراكز الفحوص في دبي، واستعدادات الأطقم الطبية والتمريضية ضمن الإطار العام للمنظومة الصحية للإمارة، والتي تراعي تطبيق أرقى المعايير المعتمدة عالمياً، فضلاً عن تعزيز القدرات الطبية للإمارة باستقطاب أفضل المهارات الطبية من مختلف أنحاء العالم، وكذلك أحدث التجهيزات الطبية التشخيصية والعلاجية، لضمان الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ تأكيداً لاستمرار النجاح المتحقق في مكافحة الجائحة والحد من انتشارها.

محمد بن راشد خلال اللقاء بحضور مكتوم بن محمد ومنصور بن محمد

وتضمّن اللقاء إطلاع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مستجدات الحملة الوطنية للتطعيم في دبي، حيث أثنى سموه على ما حققته الحملة إلى اليوم من نتائج إيجابية كبيرة ظهر أثرها في تقليص أعداد الإصابات مع مضاعفة هيئة الصحة في دبي لجهودها، وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في توفير اللقاحات المعتمدة بالمجان إلى كافة شرائح المجتمع من خلال آلية عمل تضمن تقديم اللقاحات للفئات المستهدفة بأسلوب يتسم بالسهولة الكاملة والتخفيف على جميع أفراد المجتمع، من خلال تدابير تكفل وصول اللقاحات إلى الجميع وصولاً إلى تسيير حافلات مجهزة لتقديم التطعيم إلى كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم في مقار إقامتهم.

استراتيجية الاحتواء

تم خلال اللقاء استعراض أهم ملامح استراتيجية إمارة دبي لاحتواء الجائحة، والتي ركزت بصورة أساسية على ضمان التوازن بين مقومات الحياة الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مع امتلاك جميع مراكز الفحص والتطعيم في إمارة دبي القدرة على إجراء 60 ألف فحص كوفيد (بي سي آر) PCR يومياً، وتقديم 30 ألف جرعة لقاح يومياً.

وأوضحت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث أنه تم التركيز على تعزيز قدرات فريق التفتيش الموحد على مستوى الإمارة، والذي يضم أكثر من 1000 مفتش من عدد من الجهات الحكومية شملت: بلدية دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وهيئة الصحة بدبي، وشرطة دبي، حيث يوالي الفريق عمليات المتابعة المستمرة مع الأسواق والمنشآت الحكومية وشبه الحكومية، وكذلك القطاع الخاص للتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات المعمول بها في الإمارة، فيما بلغ عدد المتطوعين المساهمين في التصدي للجائحة نحو 2.500 متطوع.

شكر وعرفان

أعربت الفرق الحكومية المعنية بمكافحة جائحة «كوفيد- 19» التي حضرت اللقاء عن جزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتوجيهات سموه السديدة، والتي كان لها عظيم الأثر في إرساء نموذج ملهم للنجاح وترسيخ تجربة قل نظيرها في التعامل مع الأزمات بأسلوب يعتمد على التخطيط العلمي السليم المستشرف للمستقبل.

كما أعربت عن بالغ الامتنان والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي.

وأكدت أن الاستعدادات تجري بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وكافة الجهات ذات الصلة من أجل ضمان أعلى مستويات السلامة لجميع المشاركين في إكسبو 2020 دبي، لتقديم قصة نجاح جديدة تضاف إلى سجل نجاحات الإمارات، وتؤكد جدارتها باستضافة حدث يترقبه العالم للعبور من خلاله إلى مرحلة جديدة من النمو والازدهار.