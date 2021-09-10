عمار النعيمي يثمن جهود «تنمية المجتمع»

عجمان (وام)

أثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على جهود فريق عمل مركز سعادة المتعاملين التابع لوزارة تنمية المجتمع في عجمان بحصولهم على تقييم «5 نجوم» حسب نتائج التقييم 2020 - 2021 الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ضمن تقييم مراكز الخدمة بالحكومة الاتحادية وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لسموه للمركز حيث قام بإزاحة الستار عن لوحة الخمس نجوم حسب نتائج التقييم 2020 - 2021 رافقته فيها معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع وناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بالوزارة ومحمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، وعدد من كبار المسؤولين. وأشاد سموه بجهود معالي حصة بنت عيسى بو حميد وكافة العاملين بالوزارة والمركز على ما يقدمونه من خدمات متكاملة وشاملة لبناء وتنمية الوطن والاهتمام بفئات المجتمع كافة، لتعزيز التماسك والترابط لدى الأسرة الإماراتية وتوفير حياة كريمة للجميع من خلال ما يقدم لهم من خدمات ودعم ومساندة لتأهيلهم وتدريبهم وتعليمهم. وهنأ سموه أسرة المركز وكافة العاملين فيه وفريق عمل تحسين وتطوير الخدمات في الوزارة بهذا الإنجاز، واستمع سموه والحضور من معالي حصة بو حميد إلى نبذة عن المركز والمهام والأنشطة والخدمات الاجتماعية.

وأكدت معاليها لسموه والحضور أن وزارة تنمية المجتمع وبجهود وتعاون شركائها في التنمية استطاعت أن تقدم مختلف الخدمات والإسهامات في الإمارة وتطرقت إلى توقيع الوزارة ومجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في عجمان مذكرة تفاهم بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والتي تهدف إلى تنشيط العمل في مجال الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام بالإضافة إلى منح مساعدات مالية إلى 75 مستفيداً من مختلف الفئات من المتضررين في ظل جائحة كوفيدـ 19. واستعرضت معاليها إنجازات مركز سعادة المتعاملين في عجمان، ومنها حصوله هذا العام على خمس نجوم وفق تقييم المراكز في برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة بنظام السبع نجوم في دورته الرابعة بعد أن كان في المركز الرابع في العام 2017 والثالث في العام 2013 وهذا النجاح لم يثمر لولا دعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لمسيرة التنمية الاجتماعية وتعاون ودعم شركاء الوزارة في الإمارة. وثمنت معالي وزيرة تنمية المجتمع زيارة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وتفضله بإزاحة الستار عن لوحة الـ «5 نجوم».. مشيدة في ختام الزيارة بالدعم اللامحدود والمساندة المتواصلة من قبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان لجهود ومبادرات وزارة تنمية المجتمع لتمكينها من تحقيق سعادة الأسرة وتعزيز جودة حياة أفضل لكافة أفراد المجتمع، بالإضافة إلى دعم مبادرات التنمية والرعاية الاجتماعية التي تنفذها الوزارة في عجمان.

مركز فحص

تفقد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي خلال الزيارة مركزاً لفحص وتطعيم كوفيد-19 والذي افتتح في إحدى قاعات مركز سعادة المتعاملين التابع للوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتم تخصيصه لطلبة المدارس وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذلك في إطار الجهود الوطنية المتكاملة لتعزيز الاستجابة الفعالة للقطاع الصحي وتطوير الأنظمة الوقائية من خلال تعزيز الطاقة الاستيعابية وتوفير أفضل عناية صحية لأفراد المجتمع.