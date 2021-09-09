«تريندز» يحتفي بذكرى التأسيس و«التجديد والتمكين 2021»

أبوظبي (الاتحاد)

يحتفي «تريندز للبحوث والاستشارات» بالذكرى السابعة لتأسيسه، والثانية لانطلاقته في حلته الجديدة، والتي تحمل شعار: «التجديد والتمكين 2021»، ليواصل مسيرته البحثية والعلمية والمعرفية بخطى واثقة وثابتة نحو المستقبل، لتتحول الاستراتيجية العامة لـ «تريندز» من استشراف المستقبل بالمعرفة إلى المشاركة الفاعلة في صنعه، بهدف دعم صناع القرار وتعزيز الوعي لدى الرأي العام الدولي بخصوص مختلف القضايا الإقليمية والعالمية.

وضمن احتفالات «تريندز» بالمناسبة ، أهدى الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ «تريندز للبحوث والاستشارات»، شخصية «تريندز لعام 2021» إلى روح الفقيد الدكتور أشرف سعد العيسوي، المستشار الإعلامي للمركز، الذي وافته المنية مؤخراً. وأشار الدكتور محمد العلي إلى أن إهداء شخصية العام 2021 إلى روح الدكتور أشرف العيسوي وأسرته يأتي تكريماً لمسيرته الطويلة التي قضاها في خدمة العلم والمعرفة والإنسانية، مضيفاً أن العيسوي صاحب بصمات فريدة وخالدة في مسيرة «تريندز» منذ اللبنات الأولى للتأسيس التي شارك فيه بهمة عالية وعزيمة قوية وتفانٍ وإخلاص.

وذكر العلي أن «تريندز» يعتبر مرجعاً فكرياً عالمياً مؤثراً في صنع القرارات الدولية؛ خدمة للمصالح الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه يسهم بفاعلية في البحوث والدراسات لاكتشاف المخاطر والتحديات الدولية، حيث رفد المكتبة البحثية العالمية بـ 70 ورقة بحثية ودراسة خلال ستة أشهر فقط، خلال الفترة من يناير حتى يونيو عام 2021.

محمد العلي

وقال إن احتفاء «تريندز للبحوث والاستشارات» بالذكرى السابعة للتأسيس، والثانية للتجديد والتمكين 2021، يعد احتفالاً بصناعة المعرفة الراقية عبر البحث العلمي، حيث أولى «تريندز» اهتماماً خاصاً بهذا الجانب الذي يشكل العمود الفقري للمركز.

وتابع: «منذ عامين بدأت مسيرة التجديد والتمكين من خلال إعادة الهيكلة ومزيد من الشراكات والتعاون والأنشطة، وتحولنا في إطار عملنا وتوجهاتنا في «تريندز» من مرحلة استشراف المستقبل بالمعرفة إلى المشاركة في صنعه، عبر نتاج بحثي ومعرفي معمق ودقيق يواكب الأحداث ويحلل القضايا ويقدم الحلول الناجعة القابلة للتطبيق». وأكد العلي أن «تريندز» يعمل دائماً على مواكبة القضايا والأحداث الإقليمية والعالمية ويدرسها من منظور شامل ومتكامل من خلال فرق العمل من الباحثين والمفكرين، مبيناً أن «تريندز» يدعم بصورة متواصلة صناع القرار بدراسات وأبحاث واستطلاعات رأي وتقديرات موقف تعتمد في إعدادها على أساليب مبتكرة ومعلومات دقيقة وموثقة.

حركة البحث العلمي العالمي

أشار الدكتور محمد العلي إلى أن مركز تريندز للبحوث والاستشارات جزء محوري وفعال في حركة البحث العلمي العالمي، ولا يكتفي بالتفاعل والانفتاح على مدارسها البحثية والفكرية بل يثري الحركة البحثية بنتاج بحثي وعلمي ومعرفي رصين يتسم بالمصداقية والموضوعية. وذكر أن «تريندز» يسعى جاهداً إلى توظيف الدراسات والبحوث والنتاج المعرفي، فضلاً عن الشراكات الإقليمية والعالمية الفاعلة للتأثير والمساهمة في بلورة سياسات وقرارات الحكومات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بكل مناحي القضايا الدولية والاستراتيجية. وتابع العلي: نهدف إلى الإسهام بفاعلية في البحوث والدراسات لاكتشاف المخاطر والتحديات الدولية.