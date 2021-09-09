صقر غباش يبحث مع رئيس مجلس الشعب الهندي تعزيز العلاقات

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس، مع أوم بيرلا رئيس مجلس الشعب في جمهورية الهند في العاصمة النمساوية فيينا، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية، بما يواكب العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند والتي تصب لصالح الشعبين الصديقين. وجرى خلال اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون، فيما وجه معالي غباش دعوة لأوم بيرلا لزيارة الإمارات ومعرض «إكسبو».

وأشاد الجانبان بما وصلت إليه علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، وأكد معالي صقر غباش أن الزيارات المستمرة لكبار مسؤولي البلدين، سيما زيارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعطت هذه العلاقات زخماً ودفعت بها إلى آفاق أرحب.

وأشاد بيرلا بما تتمتع به دولة الإمارات من تميز في تطبيق مبادئ التسامح والتعايش السلمي على أرضها، حيث تحتضن الإمارات أكثر من مليوني مقيم من الجالية الهندية، وجميعهم يعيشون بأمن واستقرار وتمارس مختلف الطوائف شعائرها الدينية بحرية، الأمر الذي يجعلها من أكثر دول العالم تفوقاً في رعاية الحقوق والتطبيق الحقيقي لثقافة التعايش بين الأديان والسلام والتسامح.