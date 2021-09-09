صقر غباش يؤكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية

أبوظبي (الاتحاد)



أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي حرص الدبلوماسية البرلمانية على مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا وفي مقدمتها تعزيز السلام والأمن والاستقرار لدى شعوب المنطقة والعالم، فضلاً عن تفعيل التواصل والتعاون مع مختلف البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية العالمية، لأهمية دور البرلمانات في تمثيل شعوبها في ظل ما يشهده العام من تطور على مختلف الصعد الصحية والاقتصادية والسياسية وما يتطلب ذلك من دعم لجهود الحكومات في التعامل مع مختلف التداعيات الناتجة عنها.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه دييغو بولسين رئيس مجلس النواب في جمهورية تشيلي في العاصمة النمساوية فيينا، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلسين، وتأكيد أهمية التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات البلدين.

ووقع الجانبان، خلال اللقاء، على مذكرة تعاون، أكدا فيها على المصالح المشتركة بين المجلسين في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز المصالح المشتركة.

كما وجه معاليه دعوة لبولسين لزيارة معرض «إكسبو 2020» الذي تستضيفه الدولة، وتعزيز العلاقات البرلمانية ومختلف مجالات اهتمام الدولتين.