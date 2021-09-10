علي النعيمي: الإمارات تساهم في جهود تعزيز استقرار «دول الساحل»

أبوظبي (الاتحاد)

أدار معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد، مستشار المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في الاتحاد، جلسة بعنوان «الدعوة إلى إنقاذ منطقة الساحل»، وذلك ضمن أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب التي عقدت أمس في العاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة رؤساء برلمانات العالم.

وناقشت الجلسة التحديات التي تواجهها منطقة الساحل، والبحث عن كيفية التوصل على حلول حقيقية يمكنها تقديم الدعم إلى السكان الذين عانوا بشدة، وكذلك ضحايا الإرهاب في هذه المنطقة.

شارك في الحلقة النقاشية رئيس برلمان موريتانيا ورئيس البرلمان العربي ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ومدير منطقة أوروبا والشرق الأوسط في معهد الاقتصاد والسلام ومكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في أفريقيا، ومسؤول من فرع منع الإرهاب في أفريقيا- جنوب الصحراء الكبرى التابع للأمم المتحدة.

وأشار معالي الدكتور النعيمي إلى جهود دولة الإمارات الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في دول الساحل، فضلاً عن دفع عجلة التنمية والجهود الإنسانية في المنطقة.