إغلاق مغسلة وصالون لمخالفة الإجراءات الاحترازية بدبي

آمنة الكتبي (دبي)



أغلقت «بلدية دبي» أمس صالونا ومغسلة بسبب الاكتظاظ، وعدم الالتزام بشروط التنظيف والتعقيم، كما وجهت 18 إنذاراً لمؤسسات مخالفة أخرى. وشددت البلدية على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا».

وبينت «بلدية دبي» أنها فرضت اشتراطات وضوابط على كل المؤسسات التي تمارس نشاطها في إمارة دبي، والخاضعة لإشرافها، وتضمنت تطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الجسدي ليكون مترين بين الأشخاص، وتوجيه العاملين في حال ظهور أية أعراض عدوى تنفسية، إلى مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج، وعدم مزاولة العمل، وعدم السماح للزبائن الذين يعانون أعراض عدوى تنفسية بالدخول‪.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات سارية في كل المؤسسات حتى إشعار آخر، وتتم متابعتها للتأكد من الالتزام بها، ومخالفة المؤسسات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها، مؤكدة أنها تكثف حملاتها وزياراتها التفتيشية باستمرار لضمان تحقيق أعلى درجات الالتزام والأمان في كل المؤسسات.

وأكدت البلدية عدم التهاون في المخالفات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة، حيث لا مجال لتعريض سلامة وأمن أفراد المجتمع للخطر، محذرة من تجاوزها، حيث تتدرج الإجراءات بين المخالفة والإغلاق.

كما يقوم مفتشو «بلدية دبي» بالتدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، والتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء التسلم والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، وتدقق البلدية على مختلف المؤسسات الغذائية في الإمارة باختلاف أنشطتها، كما يتم التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في الصالونات الرجالية والنسائية وصالونات الأطفال من بينها: ضرورة زيادة دورية التنظيف والتطهير والتركيز على مقابض الأبواب والسلالم، ومناضد أجهزة دفع النقود، وأجهزة التحكم بجهاز التلفزيون أجهزة التكييف، كذلك التركيز على كراسي الحلاقة وطاولات تقديم الخدمة «قبل وبعد الخدمة»، وعلى جميع الأدوات والأجهزة والمواد المستخدمة، وأحواض غسيل الأيدي والشعر، والأرفف والأدراج والخزائن، كذلك تنظيف وتعقيم دورات المياه والتركيز على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة مع توفير معقم اليدين للزبائن في أماكن متفرقة، واستخدام الفوط والمناشف أحادية الاستخدام وارتداء كمام الوجه وقفاز اليدين للعاملين، وتشجيع الدفع عبر قنوات الدفع الذكية، والقيام بعملية تنظيف وتطهير شاملة في الصالون بعد ساعات العمل.