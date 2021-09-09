«سلامة الطفل» بالشارقة تنظم ورشاً لرفع وعي أولياء الأمور

الشارقة (الاتحاد)

تزامناً مع العودة إلى المدارس، قدمت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، سلسلة من الجهود لرفع وعي أولياء الأمور بالسلامة النفسية للأطفال وآليات حمايتهم ووقايتهم، حيث جمعت 710 من الآباء والأمهات في ورشتين افتراضيتين وقدمت حزمة من النصائح والمواد التوعوية عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي. وتناولت الورشة الأولى التي عقدت تحت عنوان «فلنستعد للعام الدراسي»، بحضور 575 من الآباء والأمهات كيفية تعامل الآباء والأمهات مع مخاوف أبنائهم خلال العودة إلى المدارس عبر تزويدهم بالمعلومات والإرشادات الصحيحة وغير المعقدة لتجاوز مخاوفهم من فيروس كورونا، وتعزز ثقتهم بأولياء الأمور، إلى جانب نصائح حول تغيير نمط النوم لدى الأطفال واليافعين للتكيف مع العودة إلى المدارس، وآليات تخفيف القلق لدى الأطفال وطمأنتهم، وأهم خطوات سلامة الأطفال نفسياً ووقايتهم..

وجاءت الورشة الثانية بعنوان: «التعامل مع قلق العودة إلى المدارس» بالتعاون مع ذا لايت هاوس أريبيا وبحضور 135 ولي أمر، وتناولت أسباب القلق لدى الأطفال خلال بدء العودة إلى المدارس، وبحثت مظاهره وأعراضه، كما أوصت أولياء الأمور بحلول عملية للتعامل مع قلق الطفل في هذه المرحلة.