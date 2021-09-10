مدرس في «زايد العليا» ضمن قائمة «المعلم العالمية»

دبي (وام)

اختير رياض زمالي، معلم التربية البدنية في مركز غياثي للرعاية والتأهيل التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في أبوظبي، ضمن القائمة النهائية لأفضل 50 معلماً مرشحاً لنيل جائزة المعلم العالمية 2021 المقدمة من «مؤسسة فاركي» بالتعاون مع منظمة «اليونسكو». كما تم اختيار لمياء بات «17 عاماً»، وهي من طالبات مدرسة تلاميذ دبي الخاصة، ضمن القائمة النهائية لأفضل 50 طالباً مرشحاً لنيل جائزة الطالب العالمية 2021 والمقدمة من مؤسسة «تشيغ. أورغ». وقد اختير زمالي من بين أكثر من 8 آلاف مرشح ومتقدم من 121 دولة حول العالم.. واختيرت لمياء من بين أكثر من 3500 مرشح ومتقدم من 94 دولة حول العالم. وتُعد جائزة المعلم العالمية، التي باتت اليوم في عامها السابع، أكبر جائزة من نوعها بقيمتها البالغة مليون دولار أميركي، بينما تبلغ قيمة جائزة الطالب العالمية، والتي تم إطلاقها هذا العام، 100 ألف دولار.

وأظهر رياض زمالي منذ بداياته شغفاً واضحاً بمساعدة التلاميذ على تطوير مهاراتهم وشخصياتهم من خلال تعليم التربية البدنية. وانضم زمالي لاحقاً إلى مركز غياثي للرعاية والتأهيل التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في دولة الإمارات، حيث قدم توجهات جديدة ومبتكرة لرياضات أصحاب الهمم التعليمية الخاصّة.. وفي عام 2019، أطلق ولأول مرة في المنطقة «برنامج مايكروسوفت التعليمي» لأصحاب الهمم. وحصد زمالي في عام 2020 جائزة «أفضل معلم» في مراكز مؤسسة زايد العليا، كما تم ترشيحه لنيل «جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي».. وبالنسبة للتقييم النهائي، سيطلق زمالي في حال فوزه بجائزة المعلم العالمية جمعية لدعم الأطفال أصحاب الهمم باستخدام التعلم الذكي التكيفي وأدوات الواقع المعزز والافتراضي.