284 شخصاً استفادوا من جلسات العلاج الطبيعي والوظيفي بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

احتفى مركز العلاج الطبيعي والوظيفي التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية باليوم العالمي للعلاج الطبيعي الموافق 8 سبتمبر من كل عام وذلك تحت شعار «كوفيد-19 طويل الأمد وإعادة التأهيل».

واستكمل المركز مبادرة «نفسك حياة» التي بدأها خلال عام 2020 خدمة للمستفيدين تحت شعار «التأهيل وكورونا» وسيكون عنوانها هذا العام منسجماً مع شعار اليوم العالمي، وتشمل مجموعة من التمارين لتحسين مستوى التنفس، بالإضافة إلى تمارين الصدر والأنشطة الحركية لتنشيط الدورة الدموية.

وأكدت نوف آل علي مدير مركز العلاج الطبيعي والوظيفي بالإنابة، مواكبة أحدث وأفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات المباشرة والمساندة لطلاب المركز، حيث استفاد من هذه الجلسات المباشرة التي بلغ عددها في العام الماضي فقط 8274 جلسة، (284) شخصاً وكانت نسبة التحسن 91%.

وأوضحت أنه يتم تقديم هذه الخدمات المباشرة التمرينات والتدريبات الحركية المتخصصة للأطفال بشكل منتظم وعبر الاعتماد على وسائل علاجية متخصصة بواسطة أنظمة علاجية فردية، وأضافت: استفاد مئات الأشخاص خلال العام المنصرم من خدمات المركز المساندة كـ«جلسات العلاج بالموسيقى، التقييم، الزيارات الصفية» إذ كان المركز حريصاً أشد الحرص على استمرارية الخدمات خلال جائحة كورونا «عن قرب وعن بعد» بالتعاون مع أولياء الأمور.