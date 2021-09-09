توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة خاصة على السواحل، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وقال المركز، في بيانه اليومي، إنها ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية/ 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند 15:21 والمد الثاني عند 03:22 والجزر الأول عند الساعة 09:00 والجزر الثاني عند الساعة 21:10. فيما يكون الموج في بحر عمان خفيفاً. يحدث المد الأول عند 11:38 والجزر الأول عند الساعة 18:02 والجزر الثاني عند الساعة 06:11.