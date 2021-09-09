أثناء لقائي مع اللجنة العليا لإدارة الكوارث والأزمات في دبي .. الفريق كان على قدر المسؤولية الفترة الماضية .. وتوقعاتنا منهم كبيرة خلال فترة إكسبو القادمة .. وطريقتنا الوطنية في التعامل مع الجائحة كانت نموذجاً حكيماً في الموازنة بين الجانب الصحي والجانب الاقتصادي.. pic.twitter.com/5xz9WFZPqr