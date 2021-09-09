تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، غادرت اليوم الخميس، طائرة مساعدات إنسانية محملة بمواد غذائية من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية للمساهمة في توفير الاحتياجات الغذائية الضرورية للشعب الأفغاني. وقال سعادة إبراهيم بوملحه مستشار سمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن طائرة المساعدات التي غادرت هي الطائرة الأولى في إطار الجسر الجوي الذي وجه بتسييره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، راعي المؤسسة لتقديم المواد الغذائية من أجل تخفيف معاناة الشعب الأفغاني وتحسين أوضاعهم الإنسانية في هذه الظروف الراهنة انطلاقاً من واجب دولة الإمارات الأخوي والإنساني تجاه شعوب الدول الصديقة. وأوضح المستشار بوملحه أن المساعدات، التي تم إرسالها للشعب الأفغاني، تأتي لسد النقص في الغذاء نتيجة للظروف الراهنة التي يمر بها هذا البلد، مشيراً إلى أن الطائرة تحمل مواد غذائية أساسية ومجموعة من الملابس المتنوعة. وأضاف بوملحه أن الجسر الجوي، الذي أقامته المؤسسة بالتعاون مع الجناح الجوي، يشمل تسيير 8 رحلات لنقل المساعدات الإنسانية التي وفرتها المؤسسة على أن تكون حمولة كل رحلة 15 طناً من المواد الغذائية المتنوعة بما يبلغ 120 طناً من هذه المواد. وقدم بوملحه شكره وتقديره للجناح الجوي في دبي لِما يبذله من جهود في إيصال رسالة الإمارات الإنسانية ومشاركته في تقديم الأعمال الإنسانية التي تقوم بها المؤسسة.