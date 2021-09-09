حددت وزارة التربية والتعليم 13 موعداً جديداً لطلبة «الثاني عشر» في المدارس الحكومية والخاصة في الدولة لاختبار الإمارات القياسي «إمسات» في العام الدراسي الجاري. ويؤدي طلبة «الثاني عشر» 4 اختبارات «إنجاز» في تواريخ متعددة في أكتوبر ونوفمبر، وتسعة مواعيد أخرى في 2022 من يناير لغاية يونيو.
كما توسعت وزارة التربية والتعليم في الفئات المستهدفة من «إنجاز» ضمن اختبار الإمارات القياسي، فبالإضافة إلى طلبة «الثاني عشر» الراغبين في الالتحاق بالجامعة، يستهدف «إنجاز» ثلاث فئات أخرى هي: الطلبة الذين أنهوا الخدمة الوطنية ويرغبون في الالتحاق بإحدى الجامعات، والموظفون الراغبون في الحصول على ترقية وفق اشتراطات جهة العمل، والخريجون من إحدى الجامعات والراغبون في الحصول على وظيفة وفق اشتراطات جهة العمل.
و«إنجاز» هو اختبار إلكتروني عالي المستوى يقيس المهارات والمفاهيم اللازمة للمختبرين في مواد مختلفة عدة، منها اللغة الإنجليزية، الرياضيات، اللغة العربية، الفيزياء،الأحياء، الكيمياء، وعلوم الحاسوب وكل ذلك حسب متطلبات الجهة. وتقيس هذه الاختبارات معلومات ومهارات طلاب الصف الثاني عشر بعد انتهائهم من مرحلة التعليم العام والانتقال إلى مرحلة التعليم العالي، وتعطي هذه الاختبارات أصحاب القرار معلومات مفيدة في مرحلة التسجيل بالجامعة.
ويؤدي طلبة «الثاني عشر» اختبار «إنجاز» في 16 و30 أكتوبر، و20 و27 نوفمبر لعام 2021، أما العام المقبل فتتوزع المواعيد، كما يلي: 15 و29 يناير، 12 و26 فبراير، 12 و26 مارس، 28 مايو، 11 و25 يونيو.
أما مواعيد «إنجاز» للفئات الثلاث الأخرى فتختلف عن مواعيد الطلبة، وهي محددة في 13 سبتمبر، 4 و11 أكتوبر، 5 نوفمبر، 6 و13 ديسمبر لعام 2021. أما مواعيد الاختبار في العام المقبل فتبدأ في 10 يناير، وتستمر في 14 فبراير، و14 مارس، 16 و23 مايو، 6 و27 يونيو.
وحددت الوزارة ثمانية إجراءات احترازية لتأدية الاختبارات هي أنه على الطالب ارتداء الكمامة والقفاز قبل دخوله إلى مركز الاختبار، وقياس حرارة الطالب، ومروره من أمام الكاميرا الحرارية، وأي طالب ستظهر عليه أعراض مشابهة لأعراض «كورونا» يمنع من دخول قاعة الاختبار، وكذلك إحضار الهوية الوطنية حتى وإن كانت منتهية الصلاحية، كما سيتم قبول الهوية الرقمية، ويمنع نهائياً اصطحاب أي من أفراد الأسرة إلى مركز الاختبار، ولا يسمح لأفراد الأسرة بالتواجد في قاعات الانتظار.
كما يتعين الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي، وتكون مترين بين الطالب وزميله، وعلى الطالب مغادرة مركز الاختبار فور انتهائه من أداء الاختبار ولن يسمح له بالانتظار في المركز، ويجب على الطالب إحضار الآلة الحاسبة الخاصة به في امتحاني الرياضيات والفيزياء أو استخدام الآلة المتوافرة في النظام، علماً بأن المركز لن يوفرها، كما يجب على الطالب محاولة تقليل المقتنيات التي يحضرها إلى المركز، والاكتفاء بالأساسية منها.