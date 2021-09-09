هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رزان المبارك بانتخابها رئيساً للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: " نهنئ رزان المبارك بانتخابها رئيساً للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ونحن على ثقة بقدرتها على نقل تجربة الإمارات في مجال العمل البيئي للإسهام في مواجهة التحديات البيئية التي تواجه العالم".

نهنئ رزان المبارك بانتخابها رئيسا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ونحن على ثقة بقدرتها على نقل تجربة الإمارات في مجال العمل البيئي للإسهام في مواجهة التحديات البيئية التي تواجه العالم.