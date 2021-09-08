هزاع بن زايد: فوز رزان المبارك يتوّج مسيرتها المتميزة في مجال البيئة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن فوز رزان المبارك برئاسة الاتحاد الدولي لحماية البيئة والموارد الطبيعية، يتوّج مسيرتها المتميزة في مجال البيئة.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: « فوز رزان المبارك برئاسة الاتحاد الدولي لحماية البيئة والموارد الطبيعية، يتوج مسيرتها المتميزة في مجال البيئة، وينسجم مع الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات للبيئة والذي زرعه فينا الشيخ زايد رحمه الله، فمبارك لرزان ومبارك لنا نجاح بنات الإمارات وتفوقهن في كافة الحقول والميادين».