أبوظبي (الاتحاد)
هنأت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، رزان المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي وصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، بمناسبة فوزها بمنصب رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، في تغريدة على حسابها على «تويتر»: «مبروك للأخت رزان خليفة المبارك فوزها برئاسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.. فخر»، وأرفقت في نهاية التغريدة صورة لعلم الإمارات.
مبروك للاخت رازان خليفة المبارك فوزها برئاسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة..— نورة بنت محمد الكعبي (@NouraAlKaabi) September 8, 2021
فخر 🇦🇪 https://t.co/FxJU1OwnVy