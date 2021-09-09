نورة الكعبي تهنئ رزان المبارك

أبوظبي (الاتحاد)

هنأت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، رزان المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي وصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، بمناسبة فوزها بمنصب رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، في تغريدة على حسابها على «تويتر»: «مبروك للأخت رزان خليفة المبارك فوزها برئاسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.. فخر»، وأرفقت في نهاية التغريدة صورة لعلم الإمارات.